Svendsen sentral da Odense sikret plassen

Sander Svendsen markerte seg med straffescoring da Odense snudde til seier mot Lyngby. Dermed sikret de plassen sin i den danske Superligaen.

En drøy time var spilt da den tidligere Molde, Hammarby, og Odd-spissen utlignet til 1-1 for Odense. Lyngby tok ledelsen ved Kasper Enghardt etter 36 minutters spill.

Fem minutter før full tid sendte Mads Frokjaer-Jensen de blå- og hvitstripete i føringen, før tidligere Rosenborg-spiller Issam Jebali fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Resultatet betyr at Svendsen og co. fortsatt beholder plassen sin i den danske Superligaen, selv om det gjenstår to kamper av nedrykkskvalifiseringen.

Sander Svendsen har hatt en god sesong i Danmark, og scoringen hans mandag kveld var hans tiende nettkjenning for sesongen.

