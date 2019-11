«Svennis» ble hyllet med høythengende hederspris

Trenerveteranen Sven-Göran Eriksson ble mandag tildelt hedersprisen under den svenske fotballgallaen i Stockholm.

Trenerveteranen fikk prisen for sin innsats for svensk fotball gjennom en lang karriere. Eriksson har trent storklubber som Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City og Leicester.

I tillegg har han vært landslagssjef i England, Mexico og Elfenbenskysten.

– Det var det verste. Jeg er enormt beæret over denne hedersprisen, og ser man på dem som har fått den før meg, er jeg enda mer beæret, sa Eriksson i sin takketale.

Zlatan Ibrahimovic, Lennart Johansson, Fredrik Ljungberg, Lotta Schelin og Tord Grip er blant de tidligere vinnerne.

Nettopp Grip, norsk landslagssjef fra 1987 til 1988, fikk en sentral rolle i Sven-Göran Erikssons takketale mandag. 27 år gammel ble Eriksson overtalt av nettopp Grip til å avslutte spillerkarrieren for å begi seg inn i treneryrket.

Det ble starten på en særdeles suksessrik karriere.

– Han syntes nok jeg var for dårlig til å spille fotball, og det var jeg nok også, smilte prisvinneren og la til at han fortsatt anser Grip for å være hans læremester.

Videre takket han familien og den svenske storklubben IFK Göteborg. Det var der trenerkarrieren for alvor skjøt fart. I 1982 vant han UEFA-cupen med klubben.

Deretter fulgte serie- og cuptitler i flere land.

