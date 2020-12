Svensk hockeystjerne må hjerteopereres

Den svenske hockeymålvakten Henrik Lundqvist må gjennom en hjerteoperasjon.

Det skriver veteranen selv på sin Twitter-profil mandag.

«De siste ukene har fokuset mitt flyttet seg fra den kommende sesongen til helsen min, og hva jeg kan og ikke kan gjøre. Nå har jeg en hjerteoperasjon på planen», skriver Washington Capitals-profilen.

«Vi har alle våre fjell å bestige. Jeg er positiv og fokuserer på å komme meg igjen», fortsetter han i uttalelsen.

38-åringen opplyser at han skal bytte en hjerteklaff.

Den 17. desember opplyste Lundqvist at han går glipp av hele den kommende NHL-sesongen som følge av hjertefeilen som er oppdaget.

Den svenske stjernen var i mange år lagkamerat med Mats Zuccarello i New York Rangers. Tidligere i år kom nyheten om at Lundqvist hadde signert for Washington Capitals.

Zucarrello spiller nå i Minnesota Wild.

(©NTB)

