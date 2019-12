Svensk kommentator: - Det er virkelig ikke gode nyheter for Johaug

Therese Johaug er den store favoritten til å vinne Tour de Ski, men Tomas Pettersson i svenske Expressen tror den norske langrennsstjernen kan få det tøffere enn ventet.

LENZERHEIDE (Nettavisen): Lørdag starter den 14. utgaven av Tour de Ski når kvinnene stiller til start på 10-kilometer friteknikk i Lenzerheide i Sveits.

Johaug har vunnet samtlige distanserenn til nå denne vinteren, og er igjen favoritt til å ta en ny seier, men i lørdagens utgave av Expressen gjør kommentator Pettersson det klart at han tror Johaug vil få det langt tøffere enn mange tror.

Han peker nemlig på at både Ingvild Flugstad Østberg og Ebba Andersson for første gang denne sesongen er tilbake på startstreken.

Flugstad Østberg har vært ute som følge av startnekt på grunn av helsemessige årsaker, mens Andersson har slitt med en kneskade.

Pettersson påpeker også at vinterens utgave av Tour de Ski med sju etapper, hvor to av dem er i sprint og bare ett av distanseløpene har individuell start, ikke er noen optimal utgave for Norges store favoritt.

«Det er virkelig ikke gode nyheter for Johaug», skriver Pettersson.

KOMMENTATOR: Tomas Pettersson fra Expressen har fulgt verdenscupen i langrenn i en årrekke. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Johaug erkjenner også selv at løpsopplegget ikke er optimalt for hennes del.

Hun må likevel finne seg i å bære favorittstempelet.

Tror ikke på noe spenning



Langrennsreporter for TV 2, Ernst A. Lersveen, er krystallklar på at han tror Johaug tar en ny sammenlagtseier i Tour de Ski.

Nettavisen møter Lersveen i Lenzerheide få timer før start.

Han ser poengene til Pettersson og forteller at det er lov å håpe på spenning, men tror Johaug er for god til at sprint og fellesstarter skal få noen konsekvenser.

- Det faktisk slik i langrenn at det er mulig å gå fra på fellesstart. Særlig når man er så god som Johaug, sier Lersveen til Nettavisen.

FØLGER MED: TV 2 reporter Ernst A. Lersveen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Han tror også Johaug vil være i stand til å gå videre fra prologen på sprinten i Lenzerheide søndag.

- Spenningen vil kanskje leve, men jeg tror ikke vi skal lage noe spenning. Det er bare å akseptere at hun er veldig god. Punktum. Jeg tror ikke på noe spenning, forklarer Lersveen.

TV 2-profilen tror at det kun er én løper som på kortere sikt kan utfordre Johaug.

- Frida Karlsson har litt av det samme som Therese har selv, sier Lersveen.

Problemet er at Karlsson ikke stiller til start i Tour de Ski. Hun har fått startnekt og det er fortsatt ikke sikkert når den svenske stjernen vil være tilbake.

Tour de Ski starter lørdag



Dermed er det Stina Nilsson, Ebba Andersson, Ingvild Flugstad Østberg, Jessica Diggins og Heidi Weng som regnes som Johaugs største utfordrere den neste uken.

Tour de Ski starter i Lenzerheide med 10 kilometer for kvinnene lørdag klokken 12.45, før herrene skal gå 15 kilometer klokken 14.15.

Søndag fortsetter touren med sprint-prologer klokken 08:50 og sprintfinalen fra klokken 11:20.

Neste uke fortsetter Tour de Ski med etapper i både Toblach og Val di Fiemme i Nord-Italia.

Disse stiller for Norge i Touren:

Kvinner:

Therese Johaug - IL Nansen

Heidi Weng - IL BUL

Maiken Caspersen Falla - Gjerdrum IL

Ingvild Flugstad Østberg - Gjøvik Skiklubb

Ragnhild Haga - Åsen IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen - IL Heming

Tiril Udnes Weng - Nes Ski

Kari Øyre Slind - Oppdal IL

Anne Kjersti Kalvå - Lundamo IL, Team Veidekke Midt-Norge

Magni Smedås - Lillehammer SK, Team Veidekke Innlandet ( inn som erstatter

Menn:

Johannes Høsflot Klæbo - Byåsen IL

Didrik Tønseth - Byåsen IL

Emil Iversen - IL Varden Meråker

Sjur Røthe - Voss IL

Hans Christer Holund - Lyn Ski

Simen Hegstad Krüger - Lyn Ski

Pål Golberg - Gol IL

Martin Løwstrøm Nyenget - Lillehammer Skiklub, Team Veidekke Innlandet

Erik Valnes - Bardufoss og omegn IF

Jan Thomas Jenssen - Hommelvik IL, Team Veidekke Midt-Norge ( inn som erstatter)

