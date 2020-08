Svensk kommentator gir Northug i det glatte lag

- Det er aldri synd på en person som utsetter andres liv for fare gjennom hensynsløs kjøring med narkotika i kroppen.

Etter at den tidligere langrennsløperen Petter Northug fredag gikk ut på sin egen Instagramprofil og innrømmet at han hadde blitt tatt for å kjøre for fort mens han var påvirket av narkotika, har det kokt både her og der.

Flere har tatt til orde for at Northug igjen vil reise seg, slik han gjorde etter fyllekjøringen i 2014.

Kritikk

Nå mottar han kraftig kritikk fra den svenske kommentatoren Anna Friberg. I et innlegg publisert i svenske Expressen kritiserer blant annet Friberg Northug for at han kun skrev det var funnet en mindre mengde narkotika hjemme hos han.

- Litt kokain har vel alle hjemme, eller hva? Det er ingenting å dømme noen for. Eller hva sier du Petter? skriver Friberg og fortsetter:

- Men det Northug glemte å innrømme på Instagram var at han ifølge politiet hadde kjørt 168 kilometer i timen i en 110-sone. Og at han var mistenkt for å kjøre mens han var påvirket av narkotika. Det er et alvorlig lovbrudd, og det kunne ha fått dødelige konsekvenser.

KRITIKK: Petter Northug må tåle kraftig kritikk fra Anna Friberg. Foto: Expressen

Lite medfølelse

Friberg er klar på at hun ikke syntes synd på Northug, og at hun tror det er usikkert om det blir like lett å tilgi han denne gangen.

- En ting er hvertfall jeg helt sikker på, det er aldri synd på en person som utsetter andres liv for fare gjennom hensynsløs kjøring med narkotika i kroppen.

- Det kan ikke være sant

For tiden er Northug aktuell med serien «Norge mot Sverige» sammen med Gunde Svan. Til Sportblandet uttaler Svan følgende:

- Det kan ikke være sant! Det var min første tanke. Vi har jobbet sammen i sommer med programmet. Alt med innspillingen fungerte perfekt. Vi hadde et godt samarbeid og utfylte hverandre, det fløt uten problemer, sier han.

Også Frida Karlsson har uttalt seg om saken:

- Det er trist, veldig trist. Jeg håper Petter tar skikkelig lærdom av dette nå. For dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne, skriver Frida Karlsson til svenske Expressen.

