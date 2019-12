Svensk kommentator reagerer på Norges behandling av Fossesholm

Tomas Pettersson, kommentator for Expressen, mener det norske supertalentet Helene Marie Fossesholm aldri burde ha fått stille til start på Lillehammer. Landslagstreneren fnyser av kritikken.

LILLEHAMMER (Nettavisen): Det ble ingen drømmedebut for 18 år gamle Fossesholm på lørdagens skiathlon på Lillehammer. Det norske talentet måtte nøye seg med en 18. plass - 3 minutter og 25 sekunder bak den suverene vinneren Therese Johaug.

Uavhengig av resultatet mener Pettersson at det er feil av den norske landslagsledelsen å slippe til den 18 år gamle jenta i verdenscupsirkuset i så ung alder. Det gjør han klart i en kommentar i Expressen lørdag.

Han mener Norge «kaster et skolebarn til ulvene» ved å slippe til Fossesholm, og mener Norge har noe å lære av Sverige som ikke slipper til deres talenter i verdenscupen før de har unnagjort deres siste junior-VM.

Pettersson har ikke endret mening når Nettavisen møter ham i Lillehammer etter Fossesholms verdenscupdebut.

- Løpet har ingenting med det jeg skrev å gjøre. Jeg synes at den svenske modellen er litt smartere. Jeg synes ikke at man bør kastes ut i det her i den alderen. Jeg vet ikke hvor mye press, nerver og fredagens store presseopplevelse påvirket henne i dag, men det er en veldig spesiell verden å havne i som 18-åring. Jeg tror ingen hadde tapt på å utsette dette i ytterligere noen år, sier Pettersson til Nettavisen.

Les også: Uhrenholdt Jacobsen forbauset

KOMMENTATOR: Tomas Pettersson fra Expressen har fulgt verdenscupen i langrenn i en årrekke. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Iversen: - Jeg er sjokkert



Trener for det norske kvinnelandslaget i langrenn, Ole Morten Iversen, fnyser av Petterssons kritikk.

Han viser til at han de siste ukene har måttet svare på mange spørsmål om hvorfor de ikke har sluppet til Fossesholm tidligere.

- Jeg er sjokkert. Nå har vi bare fått kjeft for at vi ikke slipper henne til, sier Iversen til Nettavisen.

Landslagstreneren føler de har kontroll på Fossesholm og hennes utvikling.

- Det er synd for Tomas at han synes det, men som jeg har sagt hele tiden, jeg tror vi har en god plan med Helene og er trygg på at det hun får være med på er fornuftig, forteller Iversen.

Han erkjenner at talentet ikke hadde en maks dag i sporet på lørdagens 15-kilometer, men er likevel fornøyd.

- Jeg synes hun leverte absolutt det vi hadde forventet av henne, forklarer landslagstreneren.

Les også: Johaug kommer med en advarsel før debuten til Norges supertalent

IKKE ENIG: Ole Morten Iversen deler ikke bekymringen til Tomas Pettersson. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Skuffet Fossesholm



Selv var Fossesholm lite fornøyd med verdenscupdebuten.

- Det var ikke noe gøy, sier Fossesholm til Astrid Uhrenholdt Jacobsen når de møtes i pressesonen etter løpet.

18-åringen forteller at det ble et brutalt møte med de tunge løypene på Lillehammer.

- Jeg er litt skuffet. Jeg kjente etter å ha gått hundre meter at dette kom til å bli en tung 15 kilometer. Da er det kjedelig at det kommer i verdenscupen. Samtidig så får jeg ikke gjort noe med det, sier Fossesholm.

Til tross for en tøff debut er ikke Fossesholm enig med Pettersson i Expressen om at hun har fått prøve seg for tidlig i verdenscupen.

- Nei, jeg synes ikke det. Jeg får bare mer motivasjon av å gå her. Det er i Norge, så for meg var ikke dette noe reise eller noe sånt. Det var tre timer i bil og det er ikke ille. Jeg føler ikke at det var noen ekstra belastning, forteller 18-åringen.

Les også: Sportsintervjuet: Camilla Herrem

TUNG DAG: Helene Marie Fossesholm fikk det tøft mot verdenseliten i debuten i verdenscupen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Hun tror heller ikke fredagens pressekonferanse hvor hun fikk mye oppmerksomhet hadde noe å si for lørdagens resultat.

- Jeg synes det blir teit å spekulere i hva som blir årsakene. Det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det er noen årsak. Jeg tror bare det kom en dårlig dag og det er noe som bare skjer, forteller Fossesholm til Nettavisen.

Hun lot seg heller ikke skremme av nivået i verdenscupen.

- Nivået er veldig høyt, men det visste jeg på forhånd. Det kom ikke som noe sjokk. Litt kjedelig å se at de bare stikker når jeg er langt bak, men det var kanskje like greit at den dagen var i dag når jeg startet litt lenger bak, forteller Fossesholm.