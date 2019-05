Svensk landslagsspiller i fotball mistenkt for vold

En svensk landslagsspiller i fotball er mistenkt for vold mot en kvinnelig politibetjent i forbindelse med et besøk på en nattklubb, skriver Kvällsposten.

Spilleren har representert Sverige i både EM- og VM-sluttspill. Han skal ha benektet anklagene om vold.

Fotballstjernen ble pågrepet av politiet etter en hendelse utenfor nattklubben i Helsingborg. Det skal ha oppstått håndgemeng med dørvaktene da mannen og hans følge skulle inn i lokalet.

Ifølge Kvällspostens kilder ble fotballspilleren deretter lagt i bakken av politi og dørvakter i fellesskap. Man skal også ha sett seg nødt til å benytte pepperspray mot ham. En politikvinne hevder at hun ble slått av mannen så hardt at hun begynte å blø.

Spilleren ble innbrakt til politistasjonen. Ifølge lokale medier har politi og påtalemyndighet lagt lokk på saken og nekter å uttale seg om detaljer. Saken er underkastet såkalt «åtkomstskydd», hvilket kan gjøres ved saker som ventes å omfattes med spesielt stor medieinteresse.

Overfor Sportbladet sier statsadvokaten som har ansvar for saken likevel at mannen er mistenkt for flere forbrytelser, hvorav den alvorligste er vold mot tjenesteperson.

Expressen skriver at spillerens armbåndsur verd nesten en million kroner ble knust i tumultene utenfor nattklubben.

