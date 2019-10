Svensk langrennsprofil mister hele sesongen

Den svenske langrennsløperen Hanna Falk mister hele den kommende sesongen på grunn av en ryggskade.

Langrennssesongen starter om en knapp måned, og det blir uten det svenske sprinthåpet Hanna Falk. 30-åringen er skadd og mister hele sesongen, skriver Aftonbladet.

– Hanna har de siste årene hatt ryggproblemer som vi har kunnet håndtere slik at hun kunne prestere på et høyt nivå. Nå er det kommet dit at vi mener det er best med en operasjon, noe vi har planer om at skal skje i løpet av et par måneder. Denne sesongen kommer Hanna til å fokusere på rehabilitering, sier den svenske landslagslegen Magnus Oscarsson.

– Det føles ganske trist, men jeg er motivert til å gjøre det rette framover og komme sterkere tilbake både i livet og i langrennssporet, skriver langrennsløperen på Instagram.

