Svensk langrennsyndling vurderte karrierestopp etter skadesmell

Den svenske langrennsstjernen Ebba Andersson fikk deler av forrige sesong ødelagt. Nå vedgår hun at tanken om å avslutte karrieren streifet henne.

Det er i et intervju med svenske Aftonbladet at Andersson åpenhjertig forteller om tankene som gikk gjennom hodet etter at hun pådro seg en kneskade i november i fjor.

23-åringen var ute på løpetur da hun pådro seg en smell i et kne hun tidligere også har slitt med. Tiden som fulgte var tung, og Andersson innrømmer at hun var inne på tanken om hun skulle orke å fortsette karrieren.

– Ja, det har jeg tenkt. Da jeg skadet meg, følte jeg virkelig «er det verdt det?". Jeg ringte til mamma, gråt i telefonen og sa at jeg ikke visste om jeg ville klare dette. Gå gjennom noe sånt igjen, sier langrennsstjernen til Aftonbladet.

Hun er glad for at hun klarte å snu den negative tankegangen.

Tre stafettmedaljer

23-åringen var tilbake i skisporet til Tour de Ski, men der måtte hun bryte med en forkjølelse. Nå håper hun på en vinter uten store hindringer. Får hun det, fortsetter jakten på å bryte Therese Johaugs dominans.

– Jeg ser på det som inspirasjon og motivasjon. Jeg tenker at dersom hun kan prestere på den måten, kan jeg også gjøre det en dag, sier Andersson.

23-åringen var med på det svenske laget som tok gull på VM-stafetten i Seefeld i fjor vinter. Under OL i Pyeongchang året før og under VM i Lahti i 2017 ble det sølv.

