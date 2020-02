Svensk løper har testet positivt på doping - knuste Ingebrigtsen og Tønseth i EM

23-åringen fikk sitt store gjennombrudd med EM-gullet. Nå bekrefter Det svenske friidrettsforbundet dopingsaken.

Både Expressen og Aftonbladet melder at den svenske løperen Robel Fsiha (23) har avgitt en positiv dopingprøve. Han er utestengt fra idretten på ubestemt tid.

23-åringen tok gull under EM i terrengløp i desember i fjor, der han han blant annet slo den norske duoen Filip Ingebrigtsen og Didrik Tønseth.

Knuste nordmenn



Ifølge resultatlistene fra konkurransen vant han et snaut minutt foran Ingebrigtsen, som ble nummer 12, og nesten ett og halvt minutt foran Tønseth (nummer 25).

Dopingsaken bekreftes av det svenske friidrettsforbundet i en pressemelding:

BLE NUMMER 12: Filip Ingebrigtsen under EM i terrengløp i 2019. Foto: Pedro Rocha / ap Photo (NTB scanpix)

- Analysen av en dopingprøve for løperen Robel Fsiha, som konkurrerer for Spårvägen, avgitt i november 2019, viser spor av et ulovlig stoff og han er derfor mistenkt for brudd på dopingregelen, heter det i pressemeldingen.

Nyheten blir har blitt mottatt med sjokk i Sverige.

- Stemmer dette så er det bare tragisk, sier den svenske løperen Mikael Ekvall, som løp med Fshia under EM i terrengløp til Aftonbladet.

- Jævlig trist



Fshia kom til Sverige fra Eritrea i 2013 og fikk svensk statsborgerskap i 2018.

- Dette skader svensk løping veldig mye. Det er helt klart. Dette er jævlig trist. Forbundet har helt klart en del ting å ta fatt i, sier Ekvall videre til avisen.

Det svenske forbundet skal ha fått beskjed om den positive prøven torsdag 6. februar. Det er innkalt til en pressekonferanse om saken klokken 15 fredag.