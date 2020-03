Svensk medieprofil intervjuet Nilsson forrige uke, nå klør han seg i hodet: - Som du lurte meg

Stina Nilsson tok mange på senga da hun avslørte at hun ikke lenger skal satse på langrenn.

Søndag kveld kom sjokkbeskjeden om at den svenske langrennsstjernen fra nå av vil være skiskytter.

Nilsson har vært en av verdens beste kvinnelige sprintere de siste årene, men har slitt med skade denne vinteren. Likevel var det ventet at hun kom til å stille til start i verdenscupen i langrenn også neste sesong.

Men det skjer altså ikke.

Tatt på senga



Expressen-kommentator Tomas Pettersson er blant dem som fikk bakoversveis da han fikk høre om Nilssons valg.

I en kommentar skriver han mandag om overraskelsen.

Pettersson snakket så sent som i forrige uke med Nilsson som da avslørte at hun hadde et nytt prosjekt på gang. At det innebar at hun kom til å bytte gren hadde Pettersson aldri forestilt seg.

- Herregud, som du lurte meg, skriver Pettersson.

OVERRASKET: Tomas Pettersson hadde ikke sett for at seg at Stina Nilsson ville bytte gren. Foto: Carl Sandin (Bildbyrån)

Han kan imidlertid forstå valget ettersom Nilsson allerede har tatt OL-gull i sprint, sammenlagtseier i sprintcupen og VM-gull i både lagsprint og stafett.

Pettersson mener også Nilsson har en form for sikkerhet i det at hun kan returnere til langrenn igjen dersom skiskytingen ikke blir en suksesshistorie.

- Skilandslagset kommer til å ta imot henne med åpne armer, skriver han.

Falla ønsker lykke til

En av Nilssons argeste konkurrenter de siste årene, Maiken Caspersen Falla, synes det står respekt av valget til svensken.

- Det er et tøft valg Stina har gjort, men også litt kult for hun gjør jo det som er riktig for henne, sier Maiken Caspersen Falla i en pressemelding via Norges Skiforbund.

Hun synes det har vært veldig gøy og inspirerende, samt motiverende, å ha hatt Stina som konkurrent i langrennssporet gjennom mange knivskarpe dueller.

- Jeg ønsker Stina lykke til og håper virkelig at hun lykkes med skiskyting også, og om ikke er hun selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake, sier Falla videre.

