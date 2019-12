Svensk NHL-spiller rammet av kreft

Philadelphia Flyers-spiller Oskar Lindblom har blitt rammet av den sjeldne kreftformen Ewings sarkom. Han er ferdigspilt for sesongen.

Kreftformen er den samme som Bjørn Einar Romøren ble rammet av tidligere i år.

Lindblom hadde notert seg for elleve mål og sju målgivende pasninger denne sesongen for Flyers. Svensken har spilt i NHL de siste tre sesongene, og spilte også OL for det svenske landslaget i mai. Der var han med på å slå Norge 9-1.

– Vi kommer til å gjøre alt for å støtte Oskar, skriver klubben i en pressemelding.

– Han kommer til å gjennomgå videre tester og vurderinger de neste ukene og deretter begynne en behandling. Av respekt for Oskar og hans familie kommer ikke klubben til å ha noen flere kommentarer om saken.

– Du finnes i våre hjerter og tanker, Oskar. Vi står bak deg gjennom denne kampen, skriver New York Rangers på Twitter.

