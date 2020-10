Svensk skiskytterprofil med stikk til langrennstoppene: – Føles uansvarlig

Skiskytterprofilen Sebastian Samuelsson forstår lite av at Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal forsøke å gjennomføre en vanlig langrennssesong.

Mens ledelsen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har tatt grep og tilpasset verdenscupkalenderen til virussituasjonen, skal langrennstoppene forsøke å følge den ordinære terminlisten.

Det har ikke skiskytterprofilen Samuelsson mye til overs over. Han mener FIS lukker øynene for koronautfordringene.

– Jeg tror ikke de kommer til å holde på dette, og om det gjør det, føles det uansvarlig hvis jeg skal være ærlig. Der har IBU vært mye, mye smartere, sier Samuelsson til nyhetsbyrået TT.

– Jeg leste et eller annet sted at dette skal være en spørsmål om rettferdighet. IBU eier konkurransene selv, mens for FIS er det de lokale arrangørene som eier, og der vil ingen gi fra seg en konkurranse. Jeg blir kjempeoverrasket hvis de får fullført programmet sitt, fortsetter han.

Ikke bekvem

Skiskytterprofilen hadde ikke følt seg komfortabel dersom han hadde vært i Therese Johaugs eller Johannes Høsflot Klæbos situasjon.

– Som løper vet jeg heller ikke helt … jeg hadde ikke følt meg bekvem med den terminlisten og den belastningen det innebærer, sier Samuelsson.

Verdenscupsesongen i både langrenn og skiskyting innledes i Finland i slutten av november. Langrennsløperne skal tradisjonen tro måle krefter i Ruka, mens skiskytterne skal til Kontiolahti.

Deretter reiser Therese Johaug og langrenns eliten videre til Lillehammer, Davos og Dresden. Skiskytterne skal på sin side konkurrere bare i Kontiolahti og Hochfilzen før jul, med to rennhelger hvert sted.

– Vi halverer stort sett reisingen, og det føles som om det er gjennomførbart, sier Samuelsson.

IBU har varslet at det også kan komme ytterligere endringer. FIS skal etter planen innom 13 verdenscupsteder fordelt på sju ulike land i løpet av vinteren.

(©NTB)