Svensk skistjerne etter bråket: - Mange var veldig irriterte på meg

Linn Svahn forstår de mange reaksjonene etter hennes utbrudd mot egne lagkamerater etter krasjen i Ruka.

Etter skikrasjen i sporet mellom noen av de svenske jentene, var det dårlig stemning innad i laget i etterkant.

Krasjen som sørget for at tre svenske jenter falt, fant sted i minitouren i Finland i slutten av november.

En av jentene i krasjen, Linn Svahn, har nå ladet opp batteriene og er klar for å gå Tour de Ski. Hun har også fått notert seg de ulike reaksjonene etter hun først stormet fra intervjuene i etterkant av rennet, for å så komme tilbake å skylde på lagvenninne og konkurrent Ebba Andersson.

- Det var blandede reaksjoner, det var mange som var veldig irriterte på meg. Det var mange som ikke ville støtte meg, men heller ikke hadde noe vondt å si, forteller Svahn til svenske Aftonbladet sport.

Svahn legger ikke skjul på at det var mange som hadde noe å si om hennes utbrudd.

- Jeg fikk mange reaksjoner. Når man er en idrettsutøver er man en offentlig person. Folk kommer til å ha hensikter både i medgang og motgang.

Hun vil likevel ikke si at hun angrer på hvordan hun håndterte situasjonen i etterkant.

- Jeg lukker ikke øynene for ting hvis jeg ser de, men tar heller ikke et aktivt valg for oppsøke noe.

Konkurrenter og lagvenninner

Svahn og Andersson tok fort en prat etter ting hadde roet seg ned.

- Praten gikk bra. Vi er en gjeng med sterke personligheter med sterk vilje. Vi snakker når det går bra, når det går dårlig, og når ting er som en dans på roser. Det var ikke rar stemning. Vi skulle pratet sammen uansett om noe slikt hadde skjedd eller ikke, sier Svahn.

De svenske jentene er inneforstått med at det neppe er siste gang det kan oppstå problemer i løypa.

- Det kan absolutt skje igjen. Det er positivt at dette er tilfelle. Det er en styrke at vi har så mange som kan kjempe med seieren så langt inn i en minitour. Det vil mest sannsynlig være lignende situasjoner i fremtiden, jeg tror vi må håndtere det faktum at vi er hverandres lagkamerater og konkurrenter.

Til tross for at Svahn ikke angrer på hvordan hun taklet situasjonen, er hun forberedt på å håndtere det annerledes hvis det skjer en gang til

- Jeg skal forsøke at vi ikke havner i en sånn situasjon igjen. Jeg får ta meg tre dype åndedrag før jeg går inn i intervjusonen neste gang.

I disse dager er det svenske skilandslaget på plass i Østersund for interne renn der de skal observeres. Uttak til Tour de Ski er målet for utøverne.

- Jeg liker å fullføre ting som jeg går inn for. Det er det jeg satser på. Jeg vil starte Tour de Ski, og jeg vil fullføre den.

Fredagens heat i sprint for svenskene begynner klokken12.00.

