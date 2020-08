Svensk spiss klar for Odd

Odd har signert den svenske spissen Robin Simovic. Han kommer til eliteserieklubben etter opphold i Japan og Italia.

Skiensklubben presenterte sin nye signering lørdag formiddag.

Simovic kommer gratis til Odd. Kontrakten hans med italienske Livorno utløp 30. juni.

– Jeg ser fram til å lære spillerne å kjenne og hjelpe Odd i den norske ligaen. Jeg er glad for å være her, og dette føles som en bra løsning for meg, sa 29-åringen.

Han opplyste videre at det var interesse fra andre klubber både i Skandinavia og fra andre hold, men at valget falt på Odd.

Simovic signerte for Livorno tidligere i år, men viruskrisen bidro til at det ikke ble noen kamper for den italienske klubben. Nå går i stedet ferden videre til Norge.

Spissen har også en fortid i de japanske klubbene Nagoya Grampus og Omiya Ardija. I hjemlandet Sverige har han blant annet spilt for Helsingborg. Der var han lagkamerat med blant andre Ardian Gashi.

Odd-trener Jan Frode Nornes opplyste på lørdagens pressekonferanse at Gashi har snakket varmt om Simovic.

– Vi er veldig glad for å få Robin på plass. Det har vi jobbet lenge med, sa Nornes.

Odd håper å ha nysigneringen klar til søndagens hjemmekamp mot Mjøndalen. Simovic har de siste ti dagene sittet i karantene i Skien. Lørdag deltar han på Odd-treningen.

Skiensklubben ligger på tredjeplass i Eliteserien etter 15 spilte kamper.

