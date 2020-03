Svensk statsepidemiolog tror Allsvenskan fotball kan starte i juni eller juli

Sesongstart i svensk fotball må utsettes til juni eller juli på grunn av koronaviruset, tror statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Vi håper at det skal gå til sommeren, for da er det gode muligheter for at det (virusutbruddet) skal roe seg, sier han til Aftonbladet.

Oppsatt sesongstart i Allsvenskan fotball er 4. april, men starten blir ganske sikkert utsatt når Sveriges fotballforbund, ligaforeningen og klubbene møtes mandag. Svenske myndigheter har forbudt arrangementer med flere enn 500 deltakere, og klubbene ønsker ikke å spille for tomme tribuner.

Tegnell mener det er utelukket å tillate fotball med publikum allerede i april.

– Det ville jeg anslå som helt usannsynlig. Når vi ser kurvene fra andre land, må vi nok regne med at det minst vil vare en til to måneder etter at det braker løs for alvor, sier Tegnell til Aftonbladet.

Han mener at det er svært liten sjanse for at fotballen kan rulle for fullt i mai. I Norge, der sesongstarten allerede er utsatt, har Norges Fotballforbund sagt at seriene tidligst starter første helg i mai.

– Til sommeren er det god mulighet for at utbruddet roer seg. Blir det en varm siste halvdel av april og varmt i mai så kan det være mulig (med spill i mai), men jeg tror vi må vente til juni før vi kan ha publikum på store idrettsarrangementer, konserter og konferanser, sier Tegnell.

Selv om vedtaket om utsettelse av Allsvenskan fattes mandag, vil man sannsynligvis avvente tirsdagens Uefa-møte før man antyder en ny startdato. Trolig blir EM-sluttspillet utsatt, og da frigjøres kampdatoer i hele juni.

(©NTB)