Svensk stjerne om Ødegaard-uttalelser: - Sa han at vi er lillebror?

Temperaturen stiger før nabooppgjøret på Friends Arena søndag kveld.

STOCKHOLM (Nettavisen): Ødegaards lillebror-utspill om Sverige er naturligvis blitt en snakkis også i svenske aviser før den svært avgjørende EM-kvalikkampen.

Lørdag velger Expressen å smøre den norske 20-åringen utover sportscoveret sitt under tittelen «Psykkriget».

- Vi skal knuse dem og vise at de er lillebror, er Ødegaard sitert på.

Men svenskene, både presse og spillere, gjør sitt for å demonstrere at de tar det hele med knusende ro.

- Norge har aldri føltes som et rivallag. Det er ikke som kampene mot Danmark. Vi har hatt våre dyster med Danmark opp gjennom årene, men Norge-kampene har aldri føltes som et derby, sier Mikael Lustig.

- Sa han det?

Ødegaards lagkamerat i Real Sociedad, Alexander Isak, hyllet kameraten sin da han snakket med Nettavisen fredag.

Men han virket smått overrasket over at Ødegaard fyrer opp stemningen ved å kalle Sverige lillebror.

- Sa han at vi er lillebror? Kampen er på søndag, så vi får se, sa Sveriges angrepsstjerne selvsikkert.

Foto: Faksimile Expressen

Kampen er svært viktig for Norges håp om å kvalifisere seg til EM-sluttspillet gjennom kvaliken.

Taper Lars Lagerbäcks menn i Stockholm er det Nations League som redder det siste håpet om å endelig kvalifisere seg til et mesterskap igjen.

Norge har ikke vært med på moroa siden 2000. Erling Braut Haaland var ikke engang født da vi deltok sist.

- Nesten Northug-nivå

Så det er kanskje ikke så rart Ødegaard forsøker å fyre opp stemningen litt før det som er en real sekspoengskamp søndag.

Men han får ikke mye tilbake fra svensk hold.

«Det er nesten litt Petter Northug-nivå på det som blir sagt før EM-kvalikkampen mellom Sverige og Norge. Fra norsk hold, altså», skriver Aftonbladet.

Det var nemlig ingen av de svenske spillerne som valgte å fyre tilbake. Det er jo en måte å utstråle selvsikkerhet på, det også.

Forsberg: - Vi legger det til siden

Sveriges midtbanestjerne Emil Forsberg var blant dem som ikke lot seg provosere av Ødegaards uttalelser.

- Det er sånt vi legger til siden. Vi i Sveriges landslag har levert over tid i store mesterskap, og vi fokuserer på vår egen innsats, så får vi se. Vi vet at vi er et veldig bra landslag, sier Forsberg.

Leipzig-spilleren mener man heller ikke kan legge for mye i 3-3-kampen mellom Norge og Sverige på en ujevn Ullevaal-matte i vår.

- Det var vel en ganske rar match. Underlaget var ikke det beste, og det skjedde noen ulike greier, offside-mål hit og dit. Det er vel en kamp man ikke skal legge for mye i. Vi vet at det er et bra landslaget vi møter, og vi må levere for å vinne, sier Forsberg.

Kampen starter 20.45 på Friends Arena søndag kveld.

Foto: Faksimile Expressen