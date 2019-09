Svensk TV-profil ut mot norske spillere og presse

TV 4-profilen Olof Lundh reagerer på oppførselen til norske spillere og norsk media i forbindelse med landskampen mellom Sverige og Norge.

SVERIGE - NORGE 1-1:

STOCKHOLM (Nettavisen): Før søndagens møte mellom Sverige og Norge på Friends Arena i Stockholm var det de norske spillerne som sørget for overskriftene i begge landenes aviser.

Martin Ødegaard kalte Sverige «lillebror» og sa at naboene skulle knuses, mens Joshua Kings uttalese om at han ikke frykter noen svenske spillere ble slått stort opp både i Norge og i Sverige.

I oppbygningen til kampen var det tydelig at ingen i den svenske leiren ønsket å kaste seg inn i ordkrigen.

«Jeg har ingen tanker om det» og «det legger vi til siden» var typiske svar fra den svenske leiren på de norske utspillene, som i svensk media ble kalt «kaxiga».

Ut mot norske utspill

Nå går den svenske TV 4-profilen Olof Lundh ut mot både de norske spillerne og norsk media.

- Det kommer like mye fra spillerne som fra den norske pressen, som om de har et slags samspill. At de ikke frykter noen, at de skal knuse oss også videre. For meg betyr det at de føler seg truet og må ty til denne taktikken. Det er litt fjollete, sier Lundh ifølge Expressen.

Lundh kjenner igjen ordkrigen fra langrennssporten og mener fotballspillerne bør holde seg for gode til å gå i samme spor.

- Det er som i langrenn med Petter Northug. La dem holde på med det i stedet for at fotballspillerne skal gjøre det. Jeg er overrasket over at de holder på slik, for det er tullete, synes jeg. Men nordmennene liker det, sier Lundh.

REAGERER: Olof Lundh i TV 4 liker ikke uttalelsene til de norske spillerne i forkant av møtet mellom Norge og Sverige. Foto: Frankie Fouganthin

Ødegaard: - Vi har vært lillebror i lang tid

Da Martin Ødegaard ble bedt om å forklare uttalelsene sine på pressekonferansen før kampen mot Sverige, sa han følgende:

- Jeg vet ikke hvor mye jeg la i de uttalelsene. Jeg sa det én gang, men når det står fem journalister der, er det ikke så rart det blir plukket opp i flere aviser. Nå har vi vært lillebror i lang tid, men nå ønsker vi å endre på det, og det skal vi prøve på i morgen, sa Ødegaard til Nettavisen.

- Føler du et ekstra press etter uttalelsene du kom med etter Malta-kampen?

- Nei, det gjør jeg ikke, svarte Ødegaard.

Ødegaard hylles av svenskene

Etter søndagens kamp de svenske spillerne svært imponert over det Ødegaard presterte på banen i kampen som endte 1-1.

Svenskenes stortalent Alexander Isak, som er lagkamerat med Martin Ødegaard i Real Sociedad, skryter den norske juvelen opp i skyene.

- I mine øyne er han kampens klart beste spiller. Han løper fra boks til boks hele kampen og er den som styrer Norges spill, så han gjør det veldig bra i dag, sier Isak til Nettavisen.

- Har du snakket med ham etter kampen?

- Vi snakket littegrann, men det er først i morgen at vi er lagkamerater igjen, sier Isak med et smil.

Også tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig kastet seg på i rekken av de som hyllet Ødegaard etter kampen.

- Han har ekstremt mye ball i seg, og det er kult at han har kommet til et lag som tror på ham. Jeg har sett noen kamper i La Liga nå, og han går rett inn og gjør det veldig bra. Det er kjempekult å se, sier Lustig til Nettavisen.

Sverige-kaptein Andreas Granqvist, som må ta på seg mye av skylden for svenskenes baklengsmål gleder seg til å følge Ødegaards karriere videre.

- Han er «jätteduktig», han har en fin fremtid foran seg. Det skal bli spennende å følge ham, sier Granqvist til Nettavisen.

Sveriges landslagssjef Janne Andersson var imidlertid ikke så veldig interessert i å snakke om den norske 20-åringen.

- Han er bra, men det er mitt eget lag jeg følger med på. Men han er en veldig bra og interessant spiller, absolutt, sier Andersson til Nettavisen.

Neste landslagssamling er nå om en drøy måned når Spania kommer til Ullevaal 12. oktober, mens Norge reiser til Romania 15. oktober.