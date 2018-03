Svensk ultraløper utestengt for doping

Ultraløperen Petra Skiöld er utestengt i seks måneder etter å ha testet positivt på stoffet furosemid.

1975-modellen Skiöld har drevet med sporten siden 2011. Hun er en av flere i svensk friidrett som i de siste årene er tatt for doping.

Skiöld tok SM-sølv på distansen 100 kilometer i 2017. Det var etter det løpet at hun leverte den positive prøven.

Furosimed er ofte blitt anvendt for å maskere bruk av andre ulovlige stoffer.

– Dette er dypt beklagelig, sier Stefan Olsson i en pressemelding. Olsson er generalsekretær i Sveriges friidrettsforbund.

Selv ber hun om å ikke bli dømt for hardt før hele sannheten er kommet på bordet. Hun mistenker at substansen er funnet i kroppen hennes gjennom et kosttilskudd hun har tatt for å lindre menstruasjonssmerter.

(©NTB)

