Svensk utøver misfornøyd med Kalla sin VM-plass: - Jeg har prestert bedre enn henne

Charlotte Kalla har hatt en trøblete sesong, men ble tatt ut i Sveriges VM-tropp. Det skjønner vrakede Anna Dyvik lite av.

Torsdag ble Sveriges tropp til VM i Oberstdorf presentert. Konkurransen om en plass i troppen på kvinnesiden har vært beinhard, og det har vært knyttet stor usikkerhet til Charlotte Kallas VM-deltakelse, men 33-åringen fikk en plass i troppen.

Den svenske skistjernen har slitt med skader og ettervirkninger av koronaviruset, og senest denne uken måtte hun stå over SM på grunn av ryggproblemer.

Det at Kalla ble tatt ut i VM-troppen har skapt reaksjoner i Sverige, og B-landslagsløper Anna Dyvik synes det er merkelig at Kalla er tatt ut i troppen når hun ikke er det.

- Jeg har prestert bedre enn henne

Dyvik forteller til Aftonbladet at hun er klar over den harde konkurransen om en VM-plass i kvinnelaget, men hun synes hennes resultater burde holdt til en plass i VM-troppen. Ikke minst når Kalla er tatt med, som er et usikkert kort på grunn av ryggproblemer.

- Det er jo fint for henne. Men jeg synes at jeg har prestert bedre enn henne i år. Jeg har hatt verre ryggproblemer enn det hun har hatt. Jeg hadde store problemer med ryggen i Ruka, men jeg kom ikke på 48. plass (Kallas plassering i Falun). Jeg hadde dårligst en 34. plass på jaktstarten, sier Dyvik til Aftonbladet.

Charlotte Kalla er en av de mest meritterte løperne på kvinnesiden i langrennssirkuset, og har mye mer mesterskapserfaring enn det Dyvik har. Kalla har blant annet tatt tre OL-gull og hun har tatt medaljer i seks strake VM på ski.

Føler ikke trenerne har trua på henne

Dyvik er usikker på om Kalla blir valgt foran henne på grunn av tidligere meritter, men tror at det at Kallas trenere har tatt ut VM-troppen har hatt noe å si.

- Jeg vet ikke. Men Ingesson (Magnus) og Thomson (Stefan) er trenerne hennes. Jeg antar at de tror på henne, sier Dyvik.

På spørsmål om hun føler at de samme trenerne tror på henne, svarer Dyvik kort og kontant.

- Nei.

- Føler du at løpere som har landslagstrenere som personlige trenere blir favorisert? spør Aftonbladet.

- Jeg kjenner at jeg ikke vil svare på det. Men jeg synes at skal Charlotte få gå en distanse i VM burde jeg også få gå en distanse, svarer Dyvik.

Sveriges landslagssjef Anders Byström hadde følgende å si om at Kalla ble tatt ut til VM.

- Hun har mesterskapsrutine og er ofte best når det gjelder, sa han.

- Kalla kan plutselig være medaljekandidat

NRK sin langrennekspert, Fredrik Aukland, tror det er en god grunn til at Kalla har blitt tatt ut i VM-troppen.

- Jeg tolker det som at de har gode signaler på Kalla. De sender ikke henne ned dit for å bli nummer 20. Hvilke distanser hun skal gå er jo ikke klart, men kommer hun tilbake i slag kan hun være en medaljekandidat, sier Aukland til Nettavisen.

Aukland tror at Kalla sin mesterskapserfaring kan ha vært utslagsgivende for at hun ble valgt foran Dyvik, samtidig som de vet at Kalla kan bli en viktig brikke på stafetten.

- Er Kalla i form er hun plutselig en medaljekandidat, mens Dyvik kanskje er mer en type som trenger den erfaringen og at det er positivt på sikt. Man må veie det opp mot hverandre. Den vurderingen mener jeg trenerteamet står best til å ta, og samtidig vet de at Kalla kan fungere veldig godt på en stafett, og nå som Frida (Karlsson) er usikker, så trenger de en safe utøver, en som har erfaringen og som er vant til å stå i et mesterskap, sier han.

Lik bestenotering i verdenscupen

Anna Dyvik har gått betydelig flere skirenn enn Kalla denne sesongen, og har dermed flere resultater å vise til.

Men begge har en 7. plass som beste resultat i verdenscupen denne sesongen. Dyvik sin beste plassering kom imidlertid på sprint, en disiplin Sverige allerede har flere gode løpere, mens Kalla sin 7. plass kom på distanserenn.

I nasjonale renn i Sverige, det samme som Norgescuprenn i Norge, har Dyvik tre seiere, mens Kalla har to.

Denne uken er det svensk mesterskap i ski, og her har Dyvik imponert. Hun tok seieren på sprinten, og ble nummer tre og fem på de to distanserennene. Kalla har stått over på grunn hennes vonde rygg.

VM på ski starter med klassisk sprint 25. februar. Mesterskapet avsluttes med herrens fem-mil halvannen uke senere.

