Svenske landslagsstjerner må be om unnskyldning etter bykveld

Fire spillere skal åpenlyst ha drukket alkohol under EM.

Det er den svenske avisen Aftonbladet som melder at fire av Sveriges landslagsstjerner ble observert på et serveringssted under onsdag kvelden. De svensken spillerne hadde spillefri onsdag og torsdag.

Da skal, som nevnt, fire av svenskene ha bestemt seg for å gå på byen, og skal ha dratt på byen i Malmö. Ifølge den svenske avisen skal de svenske spillerne ha vært tydelig påvirket av alkohol da stedet stengte rundt midnatt.

Det oppgis at de svenskene spillerne skal åpenlyst ha bestilt både øl og vin i baren på serveringsstedet.

Øl og vin

Ifølge avisen skal spillerne ha en formell godkjennelse fra det svenske håndballforbundet dersom de ønsker å ta seg et glass øl eller vin til maten. Det skal ikke ha eksistert en slik aksept for denne kvelden, skriver avisen.

Hendelsen skal ha vært tema for lørdagens lagmøte, der landslagstrener Kristjan Andresson skal ha gjort et poeng ut av å peke ut de fire spillerne som nøt den fuktige kvelden i Malmö.

Sportbladet hevder at de fire spillerne skal ha lagt seg flat, og ba om unnskyldning foran resten av laget.

- De har balansert på grensen, kan man si. Alle innser at dette stikker i folks øyne og kan misforstås. Man kan overdrive dette. Men hva fantes i glasset, og hvor mange glass var det? Det er viktig at man er føre-var, sier lagleder Jan Karlsson til Sportbladet.

Han gjør det klart at det svenske håndballforbundet nå er koblet på for å finne ut om man skal ytterligere straffe de fire spillerne for deres overtramp. Karlsson påpeker at det er viktig at spillerne forstår at de må være varsomme for hvordan de opptrer underveis i mesterskapene.

Han er tydelig på at slik situasjonen er nå, så kommer ikke spillerne til å straffes ytterligere:

- Jeg kan ikke svare for forbundet, men slik det er nå så kommer ikke forbundet til å straffe dem heller. Vi har pratet om dette, og lagt dette bak oss nå slik at vi kan gå videre sportslig, sier Karlsson.

Supermakt i håndballen

Sverige er én av tre nasjoner som arrangerer håndball-EM. De deler det ansvaret med Norge og Østerrike, og så langt har ting gått ganske så bra for Kristjan Andresson og hans lag.

Sverige innledet med seier mot Sveits, før det slovenske landslaget vant 21-19 i Göteborg. I den siste kampen mot Polen maktet likevel svenskene å sikre seg en plass i hovedrunden med 28-26-seier.

Dermed er svenskene i gruppe 2, der de blant annet skal spille mot de norske herrene. Sverige starter dog mot det portugisiske landslaget allerede fredag kveld i Malmö Arena.

Det er duket for en ren kamp om Skandinavia når Christian Berge og det norske landslaget står på andre banehalvdel søndag kveld klokka 18:30.

Det svenske herrelandslaget er fremdeles et av de mest suksessrike landslagene i herrehåndballen. Sverige vant fire av de fem første EM-sluttspillene, og måtte gi tapt i finalen for to år siden da Spania ble et nummer for store.

Svenskene står også med hele fire VM-gull, det seneste av disse ble vunnet i 1999. Vi må tilbake til mesterskapet i Frankrike i 2001 for å finne sist gang Sverige spilte i en VM-finalen. Den gang var det vertsnasjonen som stakk av med gullet.