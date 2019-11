Svenske langrennsprofiler inngår Northug-avtale

- Petter har alltid vært mitt store idol siden jeg var en liten jente, sier Frida Karlsson om samarbeidet.

De svenske langrennsprofilene Frida Karlsson og Calle Halfvarsson har inngått en avtale med Petter Northug og skal fronte den norske langrennsprofilens brillekolleksjon.

Det bekrefter Northug i en pressemelding mandag.

- Vi er glade og stolte over å ha Frida med på laget. Hun hadde en fantastisk sesong i fjor, og er «up and coming», sier Northug.

- Calle sin karriere skal virkelig skyte fart nå. Jeg vil hjelpe ham til nye høyder, sier Northug om rivalen han ble nylig ble bedre kjent med under innspillingen av TV 2-programmet Landskampen.

Halfvarsson sier følgende om det nye samarbeidet med sin tidligere erkerival:

- Vi ble gode venner under innspillingen av Landskampen på Rhodos. Jeg føler vi er ganske like på mange måter. Men han har hatt mye suksess i skisporet. Kanskje han kan løfte min karriere også nå.

Frida Karlsson fikk sitt store gjennombrudd under VM i Seefeld i vinter og gleder seg nå over å inngå et samarbeid med sitt langrennsidol.

- Petter har alltid vært mitt store idol siden jeg var en liten jente. Hans mentale styrke har alltid fascinert meg. Hvis jeg får litt av hodet til Petter blir det bra til vinteren, sier Karlsson.

Det var tidligere i år at den norske tidligere langrennsstjernen lanserte sin egen brillekolleksjon.

- Jeg har naturligvis veldig høye ambisjoner når vi nå lanserer våre multisportbriller. Dette er bare begynnelsen på en rekke nye produkter fra Northug, og vi har som målsetting å levere produkter som er unike og uslåelige. Dette nye kapittelet i karrieren gleder jeg og de rundt meg veldig til å sette i gang med, sa Northug den gangen.

Fra før av har den abdiserte skistjernen gått inn som sponsor for både Birgit Skarstein, sykkellaget Team Uno-X og Norges Skiforbund.