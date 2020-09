Svenske skiprofiler reagerer på kroppfiksering: - Jeg blir provosert

Både Stina Nilsson og Hanna Öberg tar til orde for at kvinnelige idrettsutøvere blir behandlet på en annen måte enn de mannlige.

Idrett og fokus på kropp har vært et tema som har gått igjen i mange år og nå har den svenske avisen Expressen igjen satt fokus på nettopp dette temaet.

Det skjer i kjølvannet av at friidrettsutøveren Moa Hjelmer tidligere i høst skrev en kronikk i avisen, der hun tok et oppgjør med måten kvinnelige utøvere bedømmes på.

Hun er klar på at det er en kroppsfiksering i idretten.

- Jeg er selv en 30 år gammel småbarnsmor. Genetisk har jeg mye underhudsfett og derfor synes ikke musklene mine så mye på utsiden. Dessuten har har mine to graviditeter satt tydelige spor og jeg har store arr over hele magen og mye løs hud som slenger når jeg løper. Jeg ser ikke så veldig veltrent ut, skriver Hjelmer.

- Til tross for mitt ytre, er det likevel jeg som er raskest, fordi det gjemmer seg så mye mer under overflaten enn det folk kan se, skriver løperen videre.

- Du skal se ut på en spesiell måte

Kronikken til friidrettsutøveren har vakt oppsikt i Sverige og nå får hun støtte fra flere profiler, blant annet i det svenske skiskyttermiljøet.

Både Hanna Öberg og Stina Nilsson bekrefter overfor Expressen at de som kvinnelige utøvere opplever at de betraktes annerledes enn mannlige utøvere.

- Det er en helt annen fiksering på hvordan idrettsjenter ser ut, og noen ganger virker det viktigere enn selve prestasjonen, sier Hanna Öberg til den svenske avisen.

SIER IFRA: Hanna Öberg, her med norske Tiril Eckhoff, mener at kroppspresset i på kvinnelige utøvere må snakkes mer om. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Som idrettskvinne finnes det helt andre forventninger, sammenlignet med hvordan gutta har det. Det handler om at du skal se ut på en spesiell måte, sier Öberg.

Nilsson: - Provoserende

Stina Nilsson, som nylig byttet ut langrenn og dueller med Maiken Caspersen Falla, med skiskyting, sier hun har opplevd det samme som lagvenninnen.

- Ja, det skjer hele tiden. Det er personer som har uttalt seg på en måte som ikke passer seg, sier den tidligere verdensmesteren i langrenn.

Nilsson påpeker at det ofte handler om hva kvinnelige utøvere spiser.

- Folk kommenterer hva jeg spiser. Hvis jeg for eksempel legger ut et bilde på Instagram der jeg spiser en vaffel, da er det ofte en «Bengt», de heter ofte det, som skriver at jeg må tenke på formen, forteller Nilsson til avisen.

SKREV KRONIKK. Friidrettsutøveren Moa Hjelmer. Foto: Timo Jaakonaho (NTB scanpix)

- Sånne ting provoserer meg voldsomt. Og det er ikke bare meg, som eliteutøver, som får høre sånne ting. Mine venninner kan ofte si at de i matkøer får høre «skal du virkelig stappe i deg det der?». eller «skal du ha så mye av det der», sier hun.

- Utrolig skremmende

Nilsson trekker også fram at dette skjer med jenter fra tidlig alder.

- Det er et problem at denne type kroppsfiksering går så langt. Det finnes kroppsfiksering langt ned i aldersgruppene, og der er utrolig skremmende.

Begge de to svenske skiskytterne mener dette er et utrolig viktig tema.

- Kroppsfiksering i idretten er definitivt et problem. Vi må prate mer om det, sier Hanna Öberg.

Hun får støtte av lagvenninnen Nilsson.

- Det at Moa Hjelmer nå har tatt opp dette temaet, synes jeg er veldig bra. Men jeg tror vi fortsatt har en veldig lang vei å gå og dette er noe som bør debatteres mer.