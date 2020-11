Svenske skiskytterstjerner reagerer på at norske skiskyttere reiste utenlands

Norges skiskytterlandslag trosset pandemien og reiste til Italia på høydetrening. Det får de svenske skiskytterne til å reagere.

Det var flere i skiverdenen som ble overrasket da de norske skiskytterne valgte å pakke ski-bagen og børsa og reiste på et tre ukers langt høydeopphold i Italia mitt under den pågående pandemien.

- Vi ser på det som en test før verdenscupen begynner, sa det norske landslagets helseansvarlige Ragnar Hagen til NRK.

LES OGSÅ: Verdenscupen: Lillehammer-avgjørelse utsatt til torsdag

Svenskene avlyste

Det svenske landslaget hadde også planlagt å reise på høydeopphold i utlandet denne høsten, men avlyste da smittespredningen økte i Europa, skriver Aftonbladet.

Landslagets hovedtrener Johannes Lukas sjekket opp ulike muligheter for å få til en samling, men landet på en annen beslutning enn det norske landslaget.

- Selvsagt sjekket jeg også ut stedet i Italia, og jeg kjenner løypen der oppe, men for oss føltes det ikke riktig å gjøre det under den tiden vi er i nå. Sikkerhet er viktigst for oss, så det var ikke et alternativ for oss gjøre det samme, sier han til Aftonbladet.

FORBEREDER SEG HJEMME: Hanna Öberg og det svenske skiskytterlandslaget valgte å ikke reise på høydesamling i år grunnet den pågående pandemien. Foto: Berit Roald (NTB)

Öberg uenig med Eckhoff

I starten av februar 2022 blir den olympiske ild tent på Nasjonalstadion i Beijing. Skiskytterne skal gjøre opp om OL-medaljene på en stadion 1850 meter over havet. Det er en av grunnene til at de norske skiskytterne valgte å reise på høydesamling, til tross for korona-pandemien.

- Jeg vet at tyskerne har kjørt høyde i hele år. Det har ikke vi gjort. Jeg vet og at italienerne har vært i høyde. Nå er det bare vi som er i Norge som ikke får trent like godt som utlendingene, sa Tiril Eckhoff til NRK.

LES OGSÅ: Koronasmittet Kilde: - Skremmende

Men argumentet til Eckhoff faller ikke i god jord hos den svenske skiskytterstjernen Hanna Öberg.

- Foran denne sesongen synes jeg det ikke spiller så stor rolle. Det er klart at høydetrening er viktig i et lengre perspektiv, men foran denne sesongen skulle jeg si at det ikke spiller noen rolle om man har vært i høyden eller ikke. Ettersom mesterskapet ikke er så høyt, sier hun til Aftonbladet.

Samuelsson føler seg trygg på beslutningen

Sølvvinneren fra jaktstarten i OL i Pyeongchang i 2018, Sebastian Samuelsson, føler seg trygg at beslutningen om å bli værende i Sverige er riktig.

- FÅR SE TIL VINTEREN: Sebastian Samuelsson mener vi får se til vinteren om hvem som tok det beste valget av de norske og svenske skiskytterne. Foto: Terje Bendiksby (NTB)

- Jeg er veldig glad for beslutningen vi tok. Spesielt når man ser hvordan Europa har blitt de siste ukene, så kjennes det som at vi gjorde et bra valg og vi har trent bra i Östersund. Samtidig kan jeg tenke meg at nordmennene er fornøyde med at de reiste. Vi får vel helt enkelt se hva som blir best under sesongen, sier Samuelsson til den svenske avisen.

Verdenscupen i skiskyting starter 28. november i finske Kontiolathi. De norske skiskytterne skulle i utgangspunktet sesongåpnet på Sjusjøen om snaue to uker, men slik blir det ikke.

Norges Skiskytterforbund valgte torsdag å avlyse sesongstarten i Norge på grunn av smittesituasjonen i Norge.