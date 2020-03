Svenske skistjerner arrangerte hemmelig testløp

Det svenske skiforbundet har stoppet alle konkurranser for å begrense spredningen av koronaviruset, men utøverne lar seg ikke stoppe.

Langrennssesongen 2019-2020 ble avblåst tidligere enn normalt grunnet utbruddet av koronavirus i Europa og verden for øvrig.

Også det svenske skiforbundet valgte å avlyse det svenske mesterskapet, som skulle gått av stabelen i Boden til uka.

- Det er viktig at vi alle tar ansvar. Vi anbefaler til og med distrikt og foreninger om å avlyse gjenstående konkurranser for å minske risikoen for smittespredning, het det i en pressemelding fra det svenske skiforbundet, ifølge Expressen.

Hemmelig testløp

Til tross for anbefalningene fra høyeste hold, valgte 56 løpere å stille da det ble arrangert en hemmelig sprintstafett i Östersund fredag, skriver ÖP.

HEMMELIG RENN: Flere svenske skistjerner møtte opp for å gå hemmelig renn - stikk i strid med forbundets anbefalning.

Blant de som møtte opp var kjente navn som Ebba Andersson, Linn Svahn og Oskar Svensson.

- Det er veldig kult at det ble så mange folk. Det er bare noen dager siden vi fikk høre at det ikke skulle være noen ting her, sier Svensson til avisen.

Også Ebba Andersson var tilsynelatende strålende fornøyd med gjennomføringen.

- Det er så kult at det er så bra oppslutning og så mange som vil gripe sjansen når det er noen som kommer med en slik idé, sier Andersson.

Forbundet vil ikke blande seg

Den svenske riksavisen Expressen kontaktet Sveriges langrennssjef Ola Strömberg fredag ettermiddag. Han hadde ikke engang hørt om konkurransen.

- Vi sanskjonerer ingen konkurranser nå, men når det gjelder trening eller treningskonkurranser, er det opp til klubbene og individene om det er greit eller ikke, sier Strömberg til Expressen.

Landslagstrener Daniel Fåhraeus vil heller ikke legge seg oppi hva utøverne gjør på fritiden.

- Vi står ved de anbefalningene vi har, og vi sanksjonerer ingen konkurranser. Men en treningssamling med kompiser ... vi har ingen synspunkter på det. Vi forutsetter at de tenker på smitterisikoen og bruker sunn fornuft. Det voksne mennesker vi snakker om, sier Fåhraeus.