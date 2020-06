Svenskene best i diskos, Isene skuffet

Det ble svensk dominans i diskoskonkurransen under Impossible Games. Verdensmester Daniel Ståhl vant med 65,92 foran landsmannen Simon Petterssons 64,54.

Ola Stunes Isene har årsbeste på 64,62, oppnådd under dårlige forhold i et stevne i Spikkestad sist helg, men han innledet konkurransen med tre døde kast og greide ikke bedre enn 61,85 som best. Dermed ble det bare tredjeplass på Bislett.

Sven Martin Skagestad kastet 60,38 og endte sist i en konkurranse der Pettersson var den eneste med flere enn tre gyldige kast. Ståhl hadde bare to, men de var også konkurransens to lengste.

Ståhl har vært verdens beste diskoskaster de siste årene og har 71,86 som personlig rekord. Han vant VM-gull i Doha i fjor.

