Svenskene dropper høydeleir, Northug likevel til Val Senales

De svenske langrennsløperne dropper høydesamlingen i Val Senales som følge av snømangel i Italia. Petter Northug og de norske løperne holder fast ved sin plan.

Fredag opplyste det svenske skiforbundet i en pressemelding at det planlagte oppholdet på breen i Val Senales likevel ikke blir noe av. Årsaken er at snøforholdene langt fra er ideelle.

I den norske leiren har man også fått med seg snøproblematikken. Sprintlandslagstrener Arild Monsen opplyser til NTB at det likevel ikke gjøres endringer i det planlagte opplegget.

– Vi har litt kontakt med det finske landslaget som er i Val Senales. Der er det i hvert fall helt OK fine forhold i skøytetraseen. Dermed lar det seg gjøre å gå skøyting per dato, sier Monsen.

I Livigno

Han er allerede på plass i Italia, der flere norske løpere de siste dagene har trent i Livigno. Petter Northug er blant dem.

Monsen krysser fingrene for at forholdene i Val Senales raskt blir bedre.

– Vi har vært der så mange ganger, og det er ikke tilfeldig at vi er der på nettopp disse datoene. Det har ofte kommet snø under oppholdet tidligere, sier landslagstreneren.

Han er ikke redd for at utbyttet av oppholdet skal bli påvirket av at man i øyeblikket ikke kan gå klassisk på breen i Italia.

– Det får vi ta etter hvert. Vi har jo også barmarkstrening ved siden av treningene på breen, påpeker Monsen.

Ingen nedbør

På herresiden deltar Petter Northug, Sindre Bjørnestad Skar, Pål Golberg og Emil Iversen på høydesamlingen i Italia. Fra kvinnelandslaget stiller Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Mari Eide og Tiril Udnes Weng.

Den svenske landslagssjefen Rikard Grip sier på sin side at de svenske løperne vil jakte snøforhold på hjemmebane framfor å ta den lange turen til Italia.

– Det har ikke kommet noe nedbør der nede, og breene får det tøffere og tøffere i Mellom-Europa. Det er en kort løype som er åpen, men det er isete og hardt, så det er ikke mulig å gjøre annet enn å skøyte nå, sier han.

Færre norske løpere enn tidligere prioriterer høydetrening inn mot den kommende VM-sesongen.

