Svenskene lekte seg med Norge og resten av konkurrentene på kvinnenes sprintstafett

Ingen norsk pallplass i Dresden.

Saken oppdateres

Det ble en ny dag malt i gult og blått da det svenske førstelaget smadret all motstand på sprintstafetten i Dresden. Maja Dahlqvist og Linn Svahn virket helt ustoppelig på de siste rundene, og kjørte inn til seier.

Julie Myhre og Maiken Caspersen Falla representerte det norske førstelaget, men kunne lite gjøre med den vanvittige dominansen fra de svenske jentene. Norge måtte også se seg slått av Sveits og det svenske andrelaget.

Svenskene måtte kjempe hardt for seieren på slutten, men Linn Svahn viste frem kjempekreftene på slutten. Det fikk NRK-ekspert Torgeir Bjørn til å hylle sprintesset:

- Hun er bare 20 år, folkens. Her har Sverige fått frem en kjempesprinter, sa Bjørn, mens reprisene av Svahns avslutning rullet over skjermen.

For det norske andrelaget ble det heller ingen suksessfull dag. Mari Eide og Anniken Gjerde Alnæs ble nemlig sist av de ti lagene som stod på den tyske startstreken søndag.

PÅ HÅRET: Linn Savhn sikret seieren for Sverige foran blant andre Maiken Caspersen Falla (i bakgrunnen til venstre). Foto: Jens Meyer (AP)

I finalen var det de to norske lagene som gikk ut sammen med de to svenske, og innledningsvis så det ut til at det fort kunne bli en duell mellom de to skandinaviske nasjonene.

Det svenske førstelaget bestod av Maja Dahlqvist og Linn Svahn, mens Evelina Settlin og Linn Sömskar var de to som gikk for det svenske andrelaget.

Før den niende passeringen, så var det det svenske førstelaget som så ut til å virkelig sett inn støtet. Linn Svahn valgte å sette opp tempoet ut på den tiende etappen, og hadde et forsprang på over tre sekunder ned til det norske førstelaget.

Svenskene vippet opp tempoet, og de gule og blå virket nesten ustoppelige. Det skulle uansett bli veldig spennende på slutten da de sveitsiske jentene hang seg på mot slutten.

På oppløpet skulle uansett Linn Svahn vise seg hvorfor mange mener hun er et fremtidig medaljehåp både i OL og VM for Sverige, da hun sikret seieren for det svenske førstelaget.

For Norges førstelag ble det ingen god dag i sporet. Det svenske andrelaget ble nemlig for sterke i spurten, laget bestående av Evelina Settlin og Linn Sömskar henviste Caspersen Falla og Myhre til fjerdeplass.

