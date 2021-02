Svenskene slå hardt tilbake etter norsk kritikk mot Svahn: - Det er latterlig

Sveriges landslagstrener synes den norske kritikken mot Svahns omdiskuterte manøver i Falun er latterlig.

Linn Svahn fikk høre det av norske eksperter da hun hindret Lotta Udnes Weng på oppløpet i forrige helgs sprint i Falun.

I kvartfinalen skar Svahn inn foran Udnes Weng på oppløpet, og Udnes Weng ble hindret fra å gå alt hun kunne på slutten. 24-åringen klarte dermed ikke å gå videre fra heatet og var forbannet etter målgang. Svahn vant løpet.

- Jeg fikk lyst til å ta en Bolsjunov og slå etter henne, men jeg gjorde ikke det, sa Udnes Weng etter løpet.

Flere norske eksperter kritiserte også Svahn sin oppførsel på oppløpet.

- Jeg mener juryen faktisk skal deplassere Linn Svahn for den kvartfinalen der, men de tør ikke mot Svahn på hjemmebane i Sverige, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

- Det er latterlig

Trener for den svenske landslaget, Anders Bystöm, har fått med seg kritikken fra nordmennene. Nå fnyser han av hele situasjonen.

- Det snakkes om hjemmedømming, men det er bare latterlig. Såpass profesjonelle håper man de er. Det er internasjonale dommere og ikke svenske dommere, sier han til Aftonbladet før helgas konkurranser i Ulricehamn.

- Det føles som om de leter etter noe galt i Norge... Jeg antar at det er litt hatkjærlighet og det er gøy at det er temperatur, legger Bystöm til.

- Du er ikke bekymret for at det vil slå tilbake på Linn Svahn i VM, at hun har ekstra juryøyne på seg? spør Aftonbladet.

- Nei, hun er så god at hun kan ta en ekstra sikkerhetsmargin. Hun behøver ikke å gå tett på noen, hun er så sterk. Hun skal ikke feige ut på noe vis, men være oppmerksom, svarer Bystöm.

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, sier at Svahn ikke trenger å være bekymret for å bli gransket nærmere enn tidligere.

- Hvis vi har en skiløper som er på grensen hver helg og får advarsler kan man ha det i tankene, men hun ble ikke straffet på noen måte og det er ingen grunn til å endre noe etterpå. Vi vil ikke se på henne annerledes for det, sier han.

Svahn mener selv hun gjorde alt riktig

Linn Svahn selv er rolig, til tross for mye snakk om situasjonen forrige helg. I Falun sa hun at «ingenting var bevisst og ingenting juryen hadde noe å si på» om situasjonen.

Sveriges nye skidronning synes reglene er gode nok slik de er nå.

- Først og fremst handler det om å oppføre seg sportslig, så kan man i noen tilfeller diskutere om de bruker reglene på riktig måte, eller om det i noen tilfeller er litt uklart. Men slik det er nå ser jeg ikke noe stort problem med reglene, sier hun til Aftonbladet før helgas konkurranser.

Pierre Mignerey varsler at FIS vil se på reglene på nytt etter sesongen.

- Vi kan ikke endre reglene under sesongen, men vi kan diskutere etterpå om hvordan de skal tolkes og om de skal endres. Jeg vil gjerne involvere løperne i diskusjonene, sier han.

Denne helga er det verdenscuphelg i Ulricehamn. Lørdag er det sprint, mens søndag er det lagsprint. Lørdagens sprintfinaler starter klokken 12.50. De beste norske løperne deltar ikke denne helgen, de er hjemme i Norge og lader opp til VM.

