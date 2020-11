Svenskene tar korona-grep. Norge vil ikke gjøre det samme

Stor bekymring for koronaviruset på det svenske langrennslandslaget. Nå tar de grep før verdenscupåpningen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Det svenske langrennslandslaget har allerede fått en smittet utøver i Charlotte Kalla og de er bekymret for at flere skal bli smittet når sesongen nå starter for fullt.

Derfor tar svenskene grep.

Sverige har bestemt seg for å sende en amputert tropp til verdenscupåpningen i finske Ruka.

- Vi tør ikke sende en full tropp. Nå kommer det i stedet til å være med rundt tolv løpere istedenfor 20, sier den svenske langrennssjefen Daniel Fåhraeus til Expressen.

Fåhraeus bekrefter samtidig at de har vurdert å ikke stille i det hele tatt, men at de akkurat nå ser ut til å reise til Ruka.

Norge gjør ikke det samme

Koronaviruset er naturligvis også et tema som diskuteres mye i den norske leiren, men Norge kommer ikke til å gjøre det samme som svenskene.

Det bekrefter langrennssjef Espen Bjervig til Nettavisen.

- Vi har tett dialog med både det svenske og finske laget rundt situasjonen, men vi reiser med full tropp til Ruka fordi vi har charterfly. Kontroll har man ikke, men i og med at man reiser med charterfly, og reisen stort sett er det mest kritiske, så gjør vi det på den måten, sier Bjervig.

Han er forberedt på at det vil bli tatt nye vurderinger fra gang til gang denne vinteren.

- Vi må vurdere renn for renn om hva som er riktig å gjøre. Det er usikre tider, forteller den norske langrennssjefen.

At svenskene velger å reise med en begrenset tropp mener Bjervig bare viser at alle føler på usikkerheten under pandemien.

Føler på ansvaret

Som leder for det norske landslaget kjenner han selv veldig på ansvaret i denne krevende tiden.

- Selvfølgelig kjenner jeg på ansvaret. Vi er 42 personer som er på tur. De har familier og alt mulig, så det er klart man kjenner på ansvaret, forklarer Bjervig.

Langrennssjefen har tett dialog med landslagslege Øystein Andersen om koronasituasjonen.

- Men til syvende og sist er det jeg som tar ansvaret for hva vi gjør, sier Bjervig.

- Det er ikke så veldig mange leger som anbefaler at man skal reise rundt i verden nå. Det blir en sånn kompromissløsning på kost-nytte - akkurat som resten av samfunnet, forklarer langrennssjefen.

Nå jobber han kontinuerlig med å finne de gode nok løsningene for det norske laget slik at de kan fortsette å konkurrere i verdenscupen denne vinteren.

Weng bekymret



Inntil videre har de norske langrennsløperne tenkt til å være med i verdenscupen i vinter til tross for smittesituasjonen.

Therese Johaug er imidlertid tydelig på at helsen kommer først og at hun ikke vil ha noen senskader fordi hun insisterte på å gå renn der man ble frarådet om å gjøre det.

- Jeg tror det viktigste er helsa. Jeg ville aldri verden sette meg selv i en situasjon der det skulle skje noe i ettertid fordi jeg skulle true gjennom med å gå skirenn, sier Johaug til Nettavisen.

Heidi Weng har tidligere uttalt til Nettavisen at hun har engstet seg over viruset.

På den store mediedagen til langrennslandslaget på Beitostølen møtte Weng opp med munnbind, briller og hansker for å beskytte seg selv.

Neste helg går turen videre til finske Ruka for verdenscupåpningen. Weng er helt tydelig når hun snakker til Nettavisen.

- Jeg gleder meg ikke.

