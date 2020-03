Svenskene vil kuppe Norges suksessmører

Norges suksessmører Perry Olsson er ønsket i Sverige og er selv interessert i jobben.

Det svenske smørerteamet har blitt sterk kritisert denne sesongen, og nå tar våre naboer i øst grep, skriver Expressen.

Den svenske langrennsledelsen har nemlig kontaktet Norges suksessmører Perry Olsson - av mange sett på som verdens beste skismører.

Den tidligere svenske smørersjefen Urban Nilsson ga seg før denne sesongen, og Anders Niemi overtok ansvaret.

Gjennom sesongen har Niemi og hans team måttet svare for seg etter tydelige smørebommer.

Løsningen for svenskene kan nå være på vei i form av Perry Olsson - den 64 år gamle svensken, som har vært en del av det norske suksesslaget siden 2003.

Olson har vært personlig smører for blant andre Petter Northug og Marit Bjørgen. Denne sesongen har han hatt ansvaret for Ingvild Flugstad Østbergs ski.

Kontrakten hans med Norge går imidlertid ut i slutten av april, og Olsson er ikke fremmed for tanken på å returnere til moderlandet.

- Ja, Daniel Fåhraunes (langrennssjef) ringte meg for en stund siden og spurte om jeg var interessert. Jeg svarte at jeg er interessert. Kontrakten min går jo ut nå, og jeg kunne tenke meg å jobbe noen år til. Vi skal høres igjen, og Daniel skal komme tilbake med et forslag, sier Olsson, som ikke vil avvise at han vil ta på seg sjefsrollen i smørerteamet.

Nettavisens langrennsekspert Torbjörn Nordvall tror Olsson kan bidra til å løfte svensk langrenn igjen.

- Sverige har ikke lykkes så bra i sitt utviklingsarbeid som Norge. Kompetansen i teamet er ikke like høyt som i det norske. Perry vil kunne tilføre mye, og med sin langre erfaring skape et tryggere arbeidsmiljø enn det vi har sett i vinter, sier Nordvall til Nettavisen.

- Jeg ser på han litt som en mentor for flere yngre smørere, og som en person som kvalitetssikrer smøringen i høyre grad enn hva vi har opplevd i vinter, da Sverige bommet for ofte og var veldig ujevne, sier Nordvall, som samtidig påpeker at et lags resultater ikke står og faller på én smører.

