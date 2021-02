Svenskenes oppførsel har fått Falla til å reagere: - Gøy at vi klarer å slå tilbake

Maiken Caspersen Falla jubler ikke bare over VM-sølv.

OBERSTDORF (Nettavisen): Den norske sprintspesialisten har hatt en tung sesong, men torsdag viste hun seg frem som mesterskapsløperen hun er da hun tok VM-medalje i sitt sjette verdensmesterskap på rad.

Falla måtte se seg slått av svenske Jonna Sundling, men for henne var sølvmedaljen som en seier.

- Ja, for all del. Jeg hadde ikke forventet det her hvis man ser på rennene jeg har gjort tidligere i år – spesielt i Falun som ikke er lenge siden. Der røk jeg ut i kvartfinalen og turte ikke ta i. Så kommer jeg her og bare klemmer ut alt og får en sølvmedalje i VM. Man må sette ting i perspektiv. Jeg er kjempefornøyd, sier Falla til Nettavisen.

Stikk til svenskene



En annen seier for Falla var at det norske laget leverte en god lagprestasjon og slo flere av de svenske forhåndsfavorittene.

Linn Svahn var av mange sett på som den store gullfavoritten, men hun røk ut allerede i semifinalen sammen med Maja Dahlqvist.

Etter torsdagens konkurranse gjør Falla det klart at hun har merket seg svenskenes oppførsel i forkant av mesterskapet.

- De har vært veldig ampre og litt høye på seg selv, sier Falla til Nettavisen.

Derfor synes hun det var ekstra morsomt at flere av svenskene ble slått av både henne, Tiril Udnes Weng og Ane Appelkvist Stenseth som alle tok seg til finalen.

Svenske Sundling vant riktignok VM-gull, men Falla legger til at hun ikke har vært den av svenskene som har gått hardest ut i forkant av VM.

- Det er litt gøy at vi som lag klarer å slå tilbake. Selvfølgelig er det deilig. Det tror jeg alle vi kjenner på i dag, sier Falla.

Svahn gikk rett forbi pressen

Svahn gjemte seg sammenkrøket i et hjørnet bak målområdet etter at hun skuffet måtte innse at VM-finalen ville gå uten henne.

Etter å ha fått summet seg litt reiste hun seg opp og tok den lange turen gjennom pressesonen.

Der valgte hun imidlertid å ikke svare på noen spørsmål. Svahn gikk rett forbi de mange journalistene og rømte arenaen.

Falla har forståelse for at VM-favoritten var skuffet.

- Det er litt sånn at hun har vist at hun kan være, sier Falla.

- Kanskje får man en aha-opplevelse på at alt ikke går rett til himmels, at det er sånn toppidretten og livet her. Det går opp og ned. Jeg tipper hun kommer til å lære det etter hvert, forteller Falla.

Fikk aha-opplevelse før VM

Selv fikk Falla en aha-opplevelse noen uker før VM der hun skjønte at formen og troen plutselig var på vei tilbake igjen.

For hun innrømmer etter torsdagens VM-sprint at hun tidligere i vinter ikke engang var sikker på om hun kom til å stille i mesterskapet i Oberstdorf.

- Selv med en friplass så har jeg tenkt på om det var lurt å dra, men nå har jeg klart å snu det, forteller Falla.

Hun forklarer at kroppen begynte å spille på lag rundt NM i januar, men at det mentale fortsatt ikke var helt på plass for at hun skulle kunne kjempe blant de beste i verden.

- Det har vært veldig uvant for meg. Jeg har egentlig bra selvtillit og troen på det jeg gjør, men så har kroppen plutselig fungert så dårlig i en så lang periode at hodet ikke helt tror at det er over. Så når kroppen begynte å fungere så hang ikke hodet helt med på at man klarte å gå fort eller klarte å ta i. Det var en liten overraskelse for meg, men jeg har heldigvis fått mye god hjelp, sier Falla - mesterskapsløperen.

