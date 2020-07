Svenskenes yndling gikk på en smell. Nå har hun tatt grep før sesongen

Frida Karlsson håper å unngå en ufrivillig pause á la forrige sesong.

Den 20 år gamle langrennskometen gikk seg inn i svenskenes hjerter under ski-VM i Seefeld i 2019. Hun fikk sitt definitive gjennombrudd på toppnivå i mesterskapet, men fikk det langt tøffere i Ruka neste vinter.

Forventningene til Karlsson var skrudd skyhøyt etter mesterskapet i Østerrike, men hun maktet ikke å følge opp og måtte til slutt ta en pause som følge av helseproblemer.

Deretter var hun ikke tilbake før i februar, men da slo hun nådeløst tilbake med seier på tremila i Holmenkollen før koronaviruset satte en stopper for all idrett.

Nå lader hun opp til en ny sesong med høye forventninger fra omverdenen, men denne gangen gjør hun det med trenere som ser til å bremse henne for at ikke det skal gå over stokk og stein som forrige sesong.

- Man må ha det i bakhodet, at det ikke blir for mye. Det handler ikke bare om trening. Det er mye som tar energi, sier svenskenes kvinnelandslagstrener Magnus Ingesson til Expressen.

RIVALER: Karlsson er av mange spådd til å ta over tronen som langrennsdronning etter Therese Johaug. Foto: Johanna Lundberg

Trener med kjæresten

Også Karlssons personlige trener Per Nilsson legger stor vekt på å være forsiktig i treningen.

- Det gjelder å sørge for at det blir en bra balanse, spesielt med tanke på hvordan fjoråret var, forteller han til den svenske avisen.

Han forteller at de har vært i gang med trening i 4,5 måneder, men påpeker videre at sesongstart ikke er før om fem måneder.

- Man må være oppmerksom hele tiden. Trene bra og ikke være for hissig på grøten, men heller ikke være for passiv. Det å balansere og overvåke det man gjør har vært nøkkelen i år, forteller Nilsson.

Han forteller at han titt og ofte må stoppe Karlsson fra å bli for ivrig.

- Slik er det med alle disse som er så dyktige. Både Ebba (Andersson, red. anm), Frida og alle andre. De har et sånt driv at det som trener er en stor rolle å se til at de legger inn riktig intensitet.

Koronapandemien har gjort at det svenske landslaget ennå ikke er samlet for å trene sammen. Løperne har for det meste trent individuelt eller sammen med andre løpere som bor i nærheten, men Frida Karlsson har på sin side kjørt mange økter sammen med kjæresten William Poromaa.

- De har litt ulike opplegg, så de trener ikke alle sammen på alle øktene, men det er han som hun har trent mest med i år, forteller Nilsson.

Signerte gullkantet avtale

Karlsson har på kort tid blitt en av langrennssirkusets største stjerner. Tidligere i år signerte hun også en fireårsavtale med Adidas, og steg med det inn i samme stall som blant andre Lionel Messi.

Avtalen skal være den største Karlsson har inngått siden hun slo gjennom i langrennssporet under fjorårets VM i Seefeld. Den gir også klingende mynt i kassen.

– Det her gir en ekstra trygghet til å gjøre satsingen min med den treningen som kreves. Og jeg kan takke nei til andre avtaler jeg hadde vært tvunget til å si ja til dersom jeg ikke hadde denne, sa Karlsson etter at avtalen ble offentliggjort.

20-åringen tok tre medaljer i Seefeld i fjor vinter. I tillegg til gull på stafetten, ble det sølv og bronse på henholdsvis 10 kilometer klassisk og 30 kilometer friteknikk.