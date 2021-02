Svensson med ny seier – sikret svensk jubeldag på hjemmebane

Uten de beste norske løperne på start kunne Oskar Svensson ta sin andre verdenscupseier denne vinteren. Han vant sprinten i Ulricehamn foran Gleb Retivykh.

Den første seieren kom under sprinten i Val di Fiemme 9. januar. Det var den første verdenscuptriumfen for en svensk mannlig langrennsløper siden Calle Halfvarsson vant to renn på Lillehammer i desember 2016.

Lørdag kunne Svensson juble igjen. Da var i mål foran Retivykh og Federico Pellegrino.

I finalen gikk Sergej Ustjugov til fra start, og russeren viste nok en gang at han er på vei tilbake fra koronasmitte i november. Men istedenfor å sprenge konkurrentene var det han selv den som fikk det tyngst mot mål.

Den rutinerte duoen Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar var Norges eneste menn i semifinalene etter at de ble nummer én og to i den fjerde kvartfinalen. I semifinalen greide de derimot ikke å følge opp. Skar truet 2.-plassen, men ble nummer tre. Krogh tok endte sist.

Verken andremann i prologen, Thomas Helland Larsen, eller Pål Trøan Aune, Sivert Wiig og Even Northug tok seg videre fra kvartfinalene.

(©NTB)

