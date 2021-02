Svensson slår tilbake etter Iversens nådeløse dom

- Det virker jo som om han ikke ville ha medalje, sa Emil Iversen om Sveriges Oskar Svensson.

OBERSTDORF (Nettavisen): Oskar Svensson var regnet som en av de som på en veldig god dag kunne utfordre Johannes Høsflot Klæbo om gullet på VM-sprinten i Oberstdorf.

Det endte med smørebom og sisteplass i finalen for svensken, som valgte å gå på blanke ski, uten festesmørning i finalen.

- Jeg har egentlig gått i hele dag og ventet på det. Vi valgte å spare det til finalen fordi vi trodde det var et bedre alternativ. I ettertid tror jeg absolutt ikke at det var det, sa en skuffet Svensson til Nettavisen etter løpet.

Iversen: - Veldig rart

Emil Iversen, som selv røk ut i semifinalen, rister på hodet og er ikke nådig når han beskriver svenskens valg.

- Det virker jo som han ikke ville ha medalje. Han var jo veldig pigg både i kvarten og semien og lekte seg med meg. Det er ikke annet å si enn at det virker veldig rart fra mitt ståsted. Det er mulig de har funnet ut noe som jeg ikke vet, men sett i ettertid var det ikke noe sjakktrekk, sier Iversen i pressesonen etter sprinten.

- Du mener det er helt umulig å ta medalje uten festesmøring?

- Ja, det vil jeg absolutt si. Det er så tunge forhold her og lite stavfeste. For min del virker det veldig rart å skulle stake den løypa her, så tung som den er. Jeg skjønner ikke det helt. Han er jo veldig god på slutten også. Han viste i kvart og semi at han kunne kjempe om medalje, men du får nesten spørre han hva tanken var.

Svensson: - Lett å være etterpåklok

Konfrontert med kritikken fra Iversen sier Svensson følgende:

- Det er lett å være etterpåklok når man ser hvordan løpet blir. Det kunne like gjerne vært en drømmedag, så det er lett å si når man har sett løpet. Det er vanskeligere å gjette på forhånd hvordan det skal gå.

Svensson innrømmer at han hadde det tøft i VM-løypa i finalen, da han innså at de hadde gjort et fullstendig galt valg.

- Det var sjukt tøft. I de bratte bakkene, når jeg har så dårlig posisjon inn, så kjenner jeg jo at det er kjørt. Det går ikke å henge med. Det var dumt.

Monsen: - Det kunne ikke gå

Svensson legger heller ikke skjul på at han er svært skuffet over resultatet.

- Jeg er veldig skuffet. Det kjentes veldig bra i dag, og jeg hadde en veldig bra følelse før løpet.

Norges sprinttrener Arild Monsen hadde en perfekt dag på jobben, etter at Norge sikret seg alle tre medaljene på herresprinten. Også han stusser over svenskenes valg om å sende Oskar Svensson ut på blanke ski.

- Den var litt tøff. Jeg kunne veddet på foran om at dette kan jo ikke gå. Det måtte ha vært på isføre på morgenen. Men ikke klokka ett. Det så jeg på som en umulighet, sier Monsen til Nettavisen.

Neste langrennskonkurranse i VM er lørdagens 15-kilometer med skibytte for kvinnene og 30 kilometer med skibytte for herrene.

