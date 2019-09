Sverige før Norge-duellen: TV-boikott og stamspiller sendes trolig til benken

Hakkekyllingen Marcus Berg vrakes sannsynligvis mot Norge i EM-kvalkampen i fotball søndag. Victor Nilsson Lindelöf holder TV4 i fryseboksen.

Det betyr at svenskene ikke har hatt noen problemfri vei inn mot duellen på Friends Arena.

Lindelöf setter fortsatt TV4 i fryseboksen. Det er kanalen som sender Sveriges kamper i EM-kvalifiseringen. Bakgrunnen er at Lindelöf mener TV4 kom med feilaktige opplysninger rundt hans forfall til landskamper i mars.

Det ble påstått at Lindelöf takket nei på grunn av vrakingen av kompisen John Guidetti. Noe senere kom det fram at komplikasjoner i forbindelse med konas fødsel var grunnen.

Ut

Både Aftonbladet og Expressen meldte lørdag at Sveriges landslagssjef Janne Andersson har gått til et drastisk skritt: Han vraket en av sine yndlinger. Berg har fått kritikk for manglende scoringer og målgivende pasninger det siste halvåret.

Han har et mål for Sverige på sine siste 1736 minutter på banen for Sverige.

Nå tyder det meste på at Alexander Isak og Robert Quaison starter i angrepet mot Norge.

Berg fikk ny negativ omtale etter 4-0-seieren over Færøyene lørdag. – Det skiter jag vel i. Jag er lei av å snakke om dette. Alla får mene det de vil. Jeg er med fordi jeg er en av de beste i Sverige i denne posisjonen, sa Berg til TV4.

Spania leder Norges gruppe med 15 poeng på fem kamper. Sverige har ti og Norge åtte. De to beste i puljen får plass i sluttspillet neste år.

