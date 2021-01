Sverige - ikke Norge - er et råttent land

Nettavisens skiekspert Torbjörn Nordvall kommer fra Sverige, men akkurat nå kjenner han ikke igjen landet han vokste opp i.

Da slagerkongen Magnus Uggla sang «Norge er et råttent land», var det mange svensker som lett nynnet med på refrenget. Det venter jeg ikke at mine landsmenn skal gjøre når jeg nå i bloggform synger «Sverige er et råttent land».

Regjeringens svik mot folket og helsesektoren, gjør meg kvalm. Det samme gjør skiforbundets valg om å la 14 av de beste blågule langrennsutøverne, med trenere og ledere, utfordre både sine egne og andres skjebner i klassikeren Tour de Ski.

Tilliten til fosterlandet er for tiden helt på bunnen.

Det er veldig sterke ord, ja. Kanskje er det en form for frigjørelse fra all den galskapen som foregår der hjemme nå. Jeg kjenner meg ikke igjen. Sunn fornuft virker ikke å eksistere lengre hos ledende personer. Derimot eksisterer det egoisme, prestisje og egeninteresser.

Unntaket er faktisk kungen, i egen høy person. Carl XVI Gustav, som fra sitt hjerte, med troverdighet, har uttrykt sorg og empati for alle som har gått bort som en følge av covid-19, og deres nærmeste. Han har også hyllet de sykehusansattes enorme innsats og sagt at svenske myndigheter har «mislyktes» …

Respekt for det, kungen!

I min vennekrets her i Oslo finnes det folk som har vært nær døden som en følge av koronaviruset. De har så å si «vært i tunnelen» og ventet.

Jeg har lest om eliteidrettsutøvere som har hatt covid-19 og flere måneder etter sykdommen sliter de fortsatt tungt med å få tilbake normal kapasitet.

Koronapandemien brer videre om seg i stor hastighet og Erna Solberg drar nå i nødbremsen nok en gang for å minske smittespredningen.

Nå er det «sosial karantene» i to uker som gjelder. Erna har bred støtte blant det norske folk.

De fleste nordmenn later til å lojalt ville bidra i den nasjonale dugnaden, inklusivt langrennslandslaget med stjernene Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug i spissen, selv om de i prinsippet mister muligheten til å vinne verdenscupen.

Jeg har stor respekt for Norge som nasjon, som til forskjell fra Sverige, tar grep i en historisk utfordrende virkelighet.

Fra mitt kontor i Oslo konsumerer jeg både svenske og norske nyheter på TV og i radio. Det er som om vi lever i to ulike verdener, selv om vi geografisk sett er så nær hverandre.

Da det svenske landslaget tok avgjørelsen om å avstå fra verdenscupkonkurransene i Davos og Dresden etter «kaos» i premieren i finske Ruka, var legen Per «Piggen» Andersson sikker på at han hadde tatt en riktig avgjørelse.

Skiforbundet kommuniserte at de ikke hadde latt seg påvirke av Norges beslutning om å gjøre det samme. Derimot hadde de støttet seg på Finland, som også hadde tatt en slik beslutning. Finland? Ikke Norge, altså? Jeg river meg i håret av slike dumme prestisjeuttalelser.

Men okay! Statsepidemiologen Anders Tegnell vil heller ikke sammenligne Sverige med Norge på sine pressekonferanser.

Tegnell henviser ofte til Belgia og andre mellomeuropeiske nasjoner når han skal forklare likheter og hvorfor Sverige har blitt rammet så uendelig mye hardere av koronaviruset enn de andre nordiske landene.

Tegnell virker allergisk mot å gi Norge «kred» for sitt framgangsrike arbeid med å bekjempe pandemien.

I forkant av Tour de Ski valgte den medisinsk ansvarlige i det svenske skiforbundet å gjøre helomvending og gi klarsignal for at landslagssjefen kunne ta med seg en tropp på nærmere 30 personer ut på reise.

Koronatiltakene var nå så godt gjennomarbeidet av både skiforbundet og Det internasjonale skiforbundet (FIS), at faren for smitte ikke ble vurdert til å være større i Sveits og Italia, enn det ville vært ved å bli hjemme i Sverige. Laget lever nå i en «boble» og unngår menneskelig kontakt i så stor grad som mulig.

Tour de Ski ansees å være nødvendig av det svenske forbundet.

Ikke unødvendig.

For meg er dette en helt ubegripelig avgjørelse. Jeg kan ikke slippe tankene om at landslagslegen har blitt satt under et veldig hardt press fra FIS, sponsorer, TV-selskap, forbundspamper og de aktive.

Landslagslegen har jo på relativt nært hold fått erfare at to av Sveriges absolutt mest seriøse og nøye eliteutøvere - Charlotte Kalla (langrenn) og Anna Swenn Larsson (alpint) - har blitt smittet av covid-19.

Alle kan bli smittet. Selv de beste. Noen mer, andre mindre. Som mine venner i Oslo som opplevde flere uker med pendling mellom håp og fortvilelse på intensivavdelingen.

Jeg, som har elsket Tour de Ski så mye tidligere, kjenner stort sett bare frustrasjon når jeg nå følger konkurransene og mediadekningen.

Dette er ren og skjær idioti. Og veldig urettferdig.

Norge, som har tatt ansvar for både egne og andre liv, for helsevesen og samfunnet spesielt, straffes hardt og får null verdenscuppoeng, kritikk fra FIS og blir beskyldt av andre aktive, som Federico Pellegrino fra Italia, for å være feige.

Her løper representanter fra FIS rundt og fotograferer aktive og ledere som har glemt å ta på seg munnbindet, her skriver svensk media at Norge ikke er savnet og her havner svenske skieksperter og programledere i SVTs Vinterstudio nærmest i ekstase av jentenes fantastiske prestasjoner de første dagene.

Det er lett å la seg rive med, men samtidig ser det ikke ut til å ha sunket helt inn at pandemien faktisk koster liv, så langt snart 9000 i Sverige, mot rundt 440 i Norge og hundretusentalls i verden.

Covid-19 dreper, skader og reduserer menneskets livskraft.

At det svenske landslaget nå gambler stort med sine utøvere i forkant av VM i Oberstdorf i slutten av februar (om det blir noe av), virker verken journalister eller folk ellers å bry seg så mye om.

Underholdningen og sporten går foran alt annet. Lederansvaret er gigantisk.

At de aktive faktisk kan få skader for livet om de rammes av covid-19 prates det lite om. Derimot prates det høyt, til og med av Marit Bjørgen i Norge, om at Sverige har verdens beste damelandslag. Hvor mye det nå betyr i pandemi-tider og når Norge klokt nok ikke er med i Tour de Ski, og slik sett ikke utsetter Johaug, Weng og Fossesholm for unødvendig fare som det å bo i en koffert over ti dager medfører.

Nei, jeg skulle ikke ville være medisinsk ansvarlig i Sverige med denne avgjørelsen på samvittigheten.

Men langrennslandslaget er dessverre bare et speilbilde på samfunnet ellers i Sverige.

For dere som ikke har egnet nabolandet i øst så mye oppmerksomhet i det siste, kan jeg fortelle følgende:

*Statsminister Stefan Løfven pratet først i SVT til nasjonen. Han oppfordret folk til å ikke dra på unødvendige reiser, om å unngå trengsel i julehandelen og om å holde avstand, med mer. Hva skjedde?

Løfven gikk selv ut på juleshopping i Gallerian, et av Stockholms mest velbesøkte varehus, for å reparere en klokke, kjøpe en julegave og handle drikke på systembolaget.

*Generaldirektøren for Samhällsskydd (MSB), Dan Eliasson, tok flyet til Kanariøyene for å jobbe på avstand og har fri i helgene sammen med sin datter og familie som bor der. Eliasson mente ikke at reisen var unødvendig.

*Justisminister Morgan Johannesson (s) valgte å juleshoppe sammen med sine medborgere i Lund. Og finansminister Magdalena Andersson reiste til Sälenfjellet og sto i kø for å leie ski.

Mine tanker går til sykehussjefer, leger, sykepleiere, hjelpepleiere og alle andre innen helsesektoren som gjør alt i deres makt for å redde menneskeliv og gi dem som er alvorlig syke en bra behandling. Dere er mine helter.

Det føles bedrøvelig at dere skal behøve å bo og jobbe i et land som Sverige, der både regjering, ansvarlig myndighet og langrennslandslag totalt vender dere ryggen og kjører på med sine egne, egoistiske løp.

Solidaritetens Sverige jeg vokste opp i, virker å ha forsvunnet helt.

Skriv om teksten, Magnus Uggla! Bytt ut Norge med Sverige som et råttent land.

/Torbjörn Nordvall

