Sverige klar for OL-ja: – Fortjener å få vinterlekene

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier landet er «fullstendig klart» til å arrangere vinter-OL. Mandag kommer avgjørelsen som kan oppfylle ønsket.

Den felles svenske søknaden fra Stockholm og Åre skal vurderes opp mot en tilsvarende søknad fra italienske Milano og Cortina før tildelingen av vinterlekene i 2026 skal gjøres mandag kveld.

Avgjørelsen tas under sesjonen til Den internasjonale olympiske komité (IOC) i Lausanne. Den starter allerede i morgentimene, og gjennom dagen skal begge de to søkerne snakke varmt for sine søknader.

– Sverige er klar til å arrangere vinter-OL i 2026, og den svenske regjeringen er svært støttende, sa statsminister Stefan Löfven da den svenske delegasjonen møtte IOC-sjef Thomas Bach søndag.

– Rettferdig

Den tidligere svenske høydehopperen Stefan Holm, som nå er IOC-medlem, er like tydelig.

– Sverige fortjener å få lekene. Norge har hatt dem to ganger, så det vil være rettferdig at Sverige nå får dem, sier han.

– Sverige er både økonomisk og politisk et stabilt alternativ, tilføyer Holm.

Den italienske statsministeren Giuseppe Conte er ventet å delta på mandagens møter i Lausanne. Han skal forsøke å overbevise IOC-medlemmene om at Milano/Cortina er det beste alternativet.

I Contes fravær var den italienske delegasjonen søndag ledet av OL-komitéleder Giovanni Malago. Han leder også den italienske søkerkomiteen.

– Vi har en fantastisk søknad. Milano representerer ikke bare for meg, men også for resten av Europa, den beste byen i Europa. Kanskje også i hele verden, sa han.

Italia har arrangert vinter-OL to ganger tidligere. I 1956 var lekene lagt til nettopp Cortina, mens Torino hadde arrangøransvaret i 2006.

Sverige har kun arrangert sommer-OL tidligere. Det fant sted i Stockholm så langt tilbake som i 1912.

Latvia gir fordel?

Mange peker på Milano/Cortina-søknaden som favoritt foran mandagens valg. Svenskene håper imidlertid på å overbevise de høye herrer i IOC, blant annet ved å legge konkurransene i bob og aking til Latvia.

Bakgrunnen for å velge den løsningen er at man ønsker å kutte arrangørkostnadene, hvilket også IOC har tatt til orde for. Dersom konkurransene i bob og aking skulle gått i den svenske hovedstaden, måtte man ha bygget et nytt og kostbart anlegg til dette.

Den svenske søkerkomiteen vil i stedet benytte det allerede eksisterende Sigulda-anlegget på andre siden av Østersjøen.

Mandag kommer svaret på om IOC lar seg friste av den løsningen.

