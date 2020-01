Sverige knust av Portugal, møter Norge med kniven på strupen

Sverige fikk juling av Portugal i håndball-EM fredag og er nødt til å slå Norge søndag om det ikke skal bli fiasko i mesterskapet på hjemmebane.

Det portugisiske laget som ble toer bak Norge i gruppespillet herjet vilt med svenskene foran et sjokkert hjemmepublikum i Malmö og vant hele 35-25.

– Det skal ikke se ut slik, sa svenskenes Jim Gottfridsson til TV6.

Portugiserne har allerede sendt stormakten Frankrike ut av mesterskapet og øyner etter fredagens oppvisning semifinaleplass i turneringen.

- Sverige kollapset, tapte med rekordsifre, skriver svensken Expressen etter oppgjøret.

- Sverige ydmyket, på vei ut av EM slår Aftonbladet fast etter oppgjøret.

Etter kampen var Sverige-stjernen tydelig på at ydmykelsen går inn på det svenske landslaget:

- Vi ber om unnskyldning. Vi skammer oss. Det her skal ikke få lov til å skje, sier Nilsson til Aftonbladet etterkampen.

Uten skadde Albin Lagergren haltet Sveriges angrepsspill stygt, og fredag gikk det nesten fem minutter før hjemmelaget fikk ballen i mål. Hjemmelaget bet seg fast og var til og med i ledelsen på 6-5 og 7-6, men da Portugal tok ledelsen 8-7 etter snaut 14 minutter var det for godt.

Portugal ledet 15-12 ved pause.

Overkjørt

– Vi får ikke skikk på forsvarsspillet, og de kommer for lett til mål. Vi må heve oss i 2. omgang, sa Daniel Pettersson til TV6 i pausen. Slik ble det ikke.

Det ble stillere og stillere på tribunen i takt med at handlingslammede svensker ble overkjørt av portugiserne utover i den andre omgangen. Etter hvert var det brutal klasseforskjell på lagene.

– Vi fikk ikke tak i dem. Det var luker overalt i forsvaret. Vi fikk aldri grep om kampen, og de dro bare fra oss. Vi gjorde en av våre dårligste forsvarskamper på veldig lenge, og det er synd at det skjedde akkurat i dag, sa Gottfridsson.

Mot fiasko

Da Sveriges landslagssjef Kristján Andrésson tok timeout ti minutter før slutt, var det ikke for å samle laget til en sluttspurt som kunne gi seier. Det sto 29-20, og publikum begynte å forlate arenaen.

Og det var ikke bare publikum som var overrasket over det de så fra de svenske håndballherrene. TV3-kommentator Daniel Høglund mener det er grunnlag for å kritisere denne utgaven av Sverige:

- Sverige blir ydmyket av Portugal, som fortsetter å imponere i dette EM. De er litt som håndballens svar på England i fotball. Forventningene står ikke helt i stil med kvalitetene i laget, sa Høglund fra kommentatorplass.

Også Ole Erevik var skuffet over det han så fra det svenske mannskapet.

- Jeg er ikke overrasket over at Portugal slår Sverige, men jeg er overrasket over at de taper med ti mål. Dette er tett på en skandale. Det Portugal viser her er håndball-porno, sa Ole Erevik i TV3s håndballstudio etter kampen.

På papiret lever Sveriges semifinalehåp iallfall til søndagens kamp mot ubeseirede Norge, men ut fra prestasjonene så langt er det svært lite som taler for svensk poeng i den kampen.

Norge og Slovenia har fire poeng hver, Portugal og Ungarn to hver, mens Sverige og Island er poengløse.

Mange tilskuere forsvant fra hovedrundekampene i Malmö da verdensmester Danmark sensasjonelt ble slått ut i gruppespillet. Søndag kan også Sverige være utslått, og det vil gå ytterligere ut over publikums interesse for kampene i Malmö og for semifinaler og finale i Stockholm.

