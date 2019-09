Sverige-sjefen innrømmer: Ble overrasket av Lagerbäcks grep

Landslagssjef Lars Lagerbäck varslet overraskelser mot Sverige. Han holdt ord.

SVERIGE - NORGE 1-1:

STOCKHOLM (Nettavisen): - Jeg vet at Lars alltid kommer til å spille med to «forwards», og at Ødegaard derfor skulle være én av de to, men at det ville bli en annen type «forward-spill». Da vi så lagoppstillingen var det ikke vanskelig å vite hva han hadde tenkt, men derimot ble jeg overrasket over at han valgte å spille på den måten, sier Andersson til Nettavisen etter kampen.

- Hvorfor var det overraskende?

- Jeg vet at Lars normalt liker å spille med to rene «forwards», det er noe av det han pleier å gjøre. Ødegaard var til og med nede på midtbanen og hentet ballen, så det ble en litt annen måte å spille på, men det var ingenting som truet oss, for å si det slik, sier Andersson.

Sveriges midtbanespiller Sebastian Larsson avslører at Norge forsøkte å finte dem ut allerede før kampstart. Hvordan kan du se i videovinduet øverst i saken.

- Som en visesanger som begynner med rock

Lars Lagerbäck er nemlig en 4-4-2-mann mer enn noen, og at det ble en 4-4-1-1/4-5-1 mot Sverige var nemlig alt annet enn forhåndsspådd.

- Det er som en gammel visesanger som plutselig begynner med rock, sa TV 2s Marius Skjelbæk da lagoppstillingen kom.

Lagerbäck forklarer valget sitt slik:

- Vi trodde det ville fungere ganske bra ut fra måten Sverige spiller på, og de spilte som vi trodde. Dessuten ville vi få Martin mer inn i linkspill med Joshua (King), sa landslagssjefen etter kampen.

TOK UVENTET GREP: Norges landslagssjef Lars Lagerbäck, her i samtale med Stefan Johansen under EM-kvalifiseringskampen mellom Sverige og Norge på Friends Arena. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Han overrasket dessuten ved å bruke fire sentrale midtbanespillere samtidig - noe som førte Stefan Johansen og Ole Selnæs ut i uvante kantrolle.

Selnæs: - Jeg liker utfordringer

Ole Selnæs ble overraskende plassert på venstresiden på midtbanen søndag kveld. Men det gjør han med glede, bedyrer han selv.

- Det har jeg ikke noe problem med. Jeg spiller hvor som helst, sier Selnæs til Nettavisen.

- Vi ble overrasket da lagoppstillingen kom. Hvordan reagerte dere spillere da planen ble lagt frem?

- Jeg vet ikke hva de andre tenkte, men jeg tenkte at det var spennende. Jeg liker utfordringer, og har ikke noe problemer med det i det hele tatt. Når jeg spiller kant løser jeg det på min måte, det er ikke noe problem i det hele tatt, sier han.

Markus Henriksen selv er godt fornøyd med hvordan han løste utfordringen han fikk av Lars Lagerbäck på Friends Arena søndag.

- Mange ble overrasket da navnet ditt stod på lagoppstillingen. Ble du overrasket selv?

- Nei, jeg så fram til utfordringen og gledet meg til kamp. Det er en kjempestor kamp, og Lars ville vel ha inn litt rutine og stenge det rommet de var veldig gode til å utnytte på Ullevaal. Jeg synes jeg løste den jobben bra, sier Henriksen til Nettavisen.

FOR KORT TILLEGGSTID: Sveriges landslagssjef Janne Andersson var rasende på dommeren da kampen mot Norge ble blåst av, men medga etterpå at 1-1 var som en halv seier. Foto: (NTB scanpix)

- Ikke en optimal situasjon

Den tidligere Rosenborg-spilleren, som har gått fra kaptein til utfryst i Championship-klubben Hull, innrømmer imidlertid at han gjerne skulle hatt flere kamper i beina denne sesongen.

- Det er jo ikke en helt optimal situasjon for meg, siden det er lenge siden jeg har spilt av diverse årsaker, men kroppen føltes fin, og jeg følte at jeg vant de fleste duellene og er veldig fornøyd med det, sier Henriksen, som måtte ut med skade etter et ublidt møte Sebastian Larsson.

Nå fortsetter EM-kvaliken med hjemmekamp mot Spania for de norske gutta. Den kampen går av stabelen på Ullevaal 12. oktober.

Med fire kamper igjen å spille har Norge 9 poeng, Romania 10 og Sverige 11.

Det er med andre ord fortsatt rimelig åpent hvem som kniper andreplassen bak Spania og får direktebillett til EM.

Norge har følgende kamper igjen:

Spania (h), Romania (b), Færøyene (h) og Malta (b).

Sverige har følgende kamper igjen:

Malta (b), Spania (h), Romania (b) og Færøyene (h).

Romania har igjen følgende kamper:

Færøyene (b), Norge (h), Sverige (h) og Spania (b).