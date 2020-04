Sveriges fotballforbund permitterer 90 ansatte, også landslagssjefene

Sveriges fotballforbund har besluttet å permittere 90 av sine 150 ansatte i tidsrommet 14. april til 31. mai. Landslagssjefene omfattes også.

Landslagssjefene både for menn (Janne Andersson) og kvinner (Peter Gerhardsson) permitteres 40 prosent. Det samme gjelder deres assistenter.

– Vi ser at det blir færre arbeidsoppgaver, og derfor gjør vi dette grepet, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand til forbundets nettsted.

– Selvsagt påvirkes SvFF akkurat som alle andre av koronautbruddet, og det gjelder også økonomisk. Vi har et ansvar for å gjøre det vi kan, og gjøre det i tide, for å beskytte organisasjonen på lang sikt i en svært usikker og utfordrende situasjon.

Ingen av de 90 berørte medarbeiderne permitteres fullt ut, men i ulike prosentsatser fra 20 til 60.

Tiltaket betyr at forbundet reduserer sine lønnsutgifter betydelig, samtidig som de permitterte etter statlige tilskudd sitter igjen med over 90 prosent av vanlig lønn.

(©NTB)