Sveriges gulldrøm knust – Nederland til VM-finale

Prikkskudd i første ekstraomgang sørget for semifinalens eneste mål.

NEDERLAND - SVERIGE 1-0 e.o.

Nederland er klare for VM-finale mot USA etter å ha slått Sverige 1-0 i semifinalen onsdag.

Midtbanespiller Jackie Groenen ble matchvinner i første ekstraomgang med sitt første mål i VM-sluttspllet. Det svenske forsvaret mislyktes med å bryte et oppspill foran storscorer Vivianne Miedema, og Groenen klemte til fra snaue 20 meter.

Ballen snek seg inn i det venstre hjørnet. Det tok nesten 100 minutter før avgjørelsen falt, men Frankfurt-spillerens fulltreffer sikret finale på søndag for EM-mester Nederland.

MATCHVINNER: Jackie Groenen (i midten) jubler for sin avgjørende scoring mot Sverige. Foto: Francisco Seco (AP / NTB scanpix)

Der venter USA. Den regjerende verdensmesteren slo England i en forrykende semifinale tirsdag og må regnes som favoritt i finalen.

For Sverige ble onsdagen en gigantisk nedtur. Etter å ha styrt store deler av kampen, endte det i svenskene tredje tap i en VM-semifinale. Nå venter kamp om bronsen mot England lørdag.

- Det er en nedtur. Finalen var så nære og i dag kunne vi også ha vunnet. Det føles veldig, veldig tungt, sier Sveriges Nilla Fischer til SVT.

- Så utrolig surt. Vi faller på målstreken, det gjør det enda mer surt, sier Hanna Glas til Aftonbladet.

Ifølge avisen var hun i tårer etter kampen.

Tvunget til å bytte

Sverige måtte klare seg uten suspenderte Fridolina Rolfö i semifinalen. Før avspark fikk de nok et fravær. Nathalie Björn skulle etter planen få prøve seg på midtbanen, men måtte kaste inn håndkleet like før kampstart. Dermed beholdt Elin Rubensson sin plass.

Etter et lite skremmeskudd fra Nederland, fikk Sverige kampens første store sjanse etter 13 minutter. De stormet i angrep i overtall. Ballen ble spilt til Stina Blackstenius som avsluttet svakt fra glimrende posisjon.

Svenskene imponerte før pause. De viste at den noe overraskende seieren over Tyskland i kvartfinalen ikke var et blaff. 37 minutter ut i omgangen hadde de nok en kjempesjanse.

Lina Hurtig, som fikk sjansen istedenfor suspenderte Rolfö, fikk en kjempesjanse i boksen, men keeper Sari van Veenendaal reddet Nederland.

Kjempesjanser

Ti minutter ut i den andre omgangen fikk svenskene en gigantisk mulighet. Etter klabb og babb i feltet kom veteranen Fischer til avslutning. Skuddet gikk via keeper og i stolpen. På returen var det bare tilfeldigheter som gjorde at en svensk spiller ikke fikk tuppet inn 1-0.

Noen minutter senere var det Nederlands tur. En corner traff hodet til Vivianne Miedema. Storscoreren headet mot mål, men Sverige-keeper Hedvig Lindahl fikk en finger på den og vippet ballen i tverrliggeren. Etter kaos i egen boks klarte til slutt svenskene å klarere.

Det skjedde langt mer i den andre omgangen. Like etter Nederland-sjansen gikk Sveriges Lina Hurtig i bakken innenfor 16-meteren. Dommeren vinket spillet videre, men reprisene viste at den avgjørelsen fint kunne vært annerledes.

Avgjorde

Begge lagene virket noe avventende utover i omgangen. Mye sto på spill og det så ut til å prege både Sverige og Nederland. Lagene hadde muligheter, men semifinalen endte med ekstraomganger.

Det var Nederland som tok kommandoen fra start i ekstraomgangene. De hadde mye ball, men spilte seg ikke til de helt store mulighetene.

Ti minutter ut i den første ekstraomgangen sto det 1-0 da Groenen banket til fra distanse.

Sverige jaktet desperat en utligning, men det kunne se ut som de var tomme for krefter. Nederland var nærmere å øke til 2-0 da de fikk store kontringsrom.

Helt på tampen var det stygge scener da Sveriges Kosovare Asllani ble liggende skadd i flere minutter og måtte bæres av banen på båre.

(©NTB)