Sveriges hockeyhelter skal hedre Avicii

Markeres med gest før alle kamper under oppkjøringen til VM.

Sveriges kanskje mest populære landslag, «Tre Kronor», også kjent som ishockeylandslaget for menn, har bestemt seg for å markere bortgangen til stjerneartisten Tim Bergling (28) på sin egen måte.

Nylig avdøde Bergling, mest kjent under artistnavnet Avicii, blir hedret før samtlige av Sveriges kamper under Sweden Hockey Gamres i Stocholm seinere denne uka.

«Hvor mange garderober har ikke blitt forgylt av musikken hans? VM-opptakten begynner på torsdag og Tre Kronor vil stille seg i hyllingskoret til Tim Bergling. Under hele Sweden Hockey Games spiller vi bare Avicii under oppvarmingen. Hvil i fred, Tim», skriver Sveriges ishockeylandslag på den offisielle twitterkontoen sin.

Beskjeden om Berglings bortgang nådde omverdenen fredag kveld. 28-åringen ble funnet død på et hotellrom i Muscat, hovedstaden i Oman, der han befant seg på ferie.

Flere av Sveriges mest kjente ishockeyprofiler i NHL har i ettertid hyllet Avicii, deriblant Vegas Golden Knights' storscorer William Karlsson og New York Rangers-talentet Lias Andersson.

Andersson er sammen med Rangers-klubbkompis Mika Zibanejad, backstjernene Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes) og John Klingberg (Dallas Stars) og Detroit Red Wings-profilen Gustav Nyquist blant NHL-stjernene som skal spille for Sverige under Sweden Hockey Games. Kampene spilles i landslagsarenaen Globen i Stockholm.

Den påfølgende VM-turneringen spilles i Danmark fra 4. til 20. mai.

Hur många omklädningsrum har inte förgyllts av hans musik? VM-förfesten börjar på torsdag och Tre Kronor vill stämma in i hyllningskören till Tim Bergling. Under hela Sweden Hockey Games spelar vi bara Avicii under vår uppvärmning. Vila i frid, Tim. #avicii pic.twitter.com/WrutPT1jLv