Sveriges kvalifiseringshelt mister VM

Jakob Johansson rekker ikke fotball-VM, melder Aftonbladet. Det var hans mål i toeromspillet mot Italia som sendte Sverige til sluttspillet i Russland.

Johansson pådro seg en korsbåndskade i returkampen mot Italia etter tidligere å ha scoret målet som ga Sverige 1-0-seier. AEK-spilleren håpet å bli klar i tide til å sikre en plass i VM-troppen, men nå er det klart at det ikke går.

– Det føles selvfølgelig veldig leit, men samtidig er det ikke spesielt uventet. Det var mye som måtte klaffe for at det skulle være mulig, og så rett har ikke veien tilbake vært, skriver han i en melding til Aftonbladet.

– Det er ikke så mye mer å gjøre enn å krysse fingrene for laget hjemme i TV-sofaen og ønske dem lykke til. For egen del får jeg gjøre alt for å bli klar til neste sesong.

Sveriges landslagssjef Janne Andersson offentliggjør sin VM-tropp onsdag.

(©NTB)

