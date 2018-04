Sveriges landslagssjef: – Zlatan inngår absolutt ikke i VM-planene

Zlatan Ibrahimovic snakker stadig om mulighetene for VM-spill for Sverige i sommer, men landslagsledelsen er avvisende.

Ibrahimovic ga seg på det svenske fotballandslaget i 2016. Etter at Sverige kvalifiserte seg for sommerens VM-sluttspill, har det vært spekulert i om Zlatan skulle gjøre comeback i blått og gult.

– Zlatan og noen andre spillere sa nei og ville ikke være med på landslaget etter EM i Frankrike, og det respekterer jeg. Men hva mediene spekulerer i og hva Zlatan selv sier, kan jeg ikke forholde meg til. Jeg forholder meg til det som er blitt sagt oss imellom. Jeg er landslagssjef, og jeg tar ut laget og troppen. Er det slik at man endrer mening fra hva man har sagt tidligere, så er det meg man må komme til og i så fall ta en prat. Men jeg forholder meg bare til hvordan ting er, uansett hva som blir sagt eller ment, sier Sveriges landslagssjef Janne Andersson i et intervju med Fotbollskanalen.

Andersson får i intervjuet spørsmål om han ikke bør ringe en så stor spiller som Zlatan og spørre om angriperen ville være med.

– Vi har hatt en samtale der vi var enige om hva som gjelder, og der var han veldig tydelig overfor meg om hva som gjelder. Det forholder jeg meg til. Har man valgt bort landslaget, tror jeg ikke at man skal forsøke å overtale noen. Jeg respekterer det han selv har uttalt. Det er soleklart og har ikke forandret seg noe som helst siden jeg tok over for to somrer siden, sier Andersson.

– Har han ringt deg?

– Nei, det har han ikke gjort.

– Så slik det ser ut i dag, så inngår han ikke i dine VM-planer?

– Nei, absolutt ikke, siden han har sagt nei. De andre som har sagt nei inngår heller ikke. De som inngår er selvsagt de som har sagt ja og som vil være med, sier landslagssjefen i intervjuet med Fotbollskanalen.

