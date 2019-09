Sveriges landslagssjef ble pepret med Norge-spørsmål: - Herregud

Janne Andersson fikk en rekke spørsmål om det norske landslaget og Lars Lagerbäck på lørdagens pressekonferanse i Stockholm.

STOCKHOLM (Nettavisen): Den svenske landslagstreneren Janne Andersson og kaptein Andreas Granqvist møtte norsk og svensk presse på Friends Arena, dagen før søndagens kamp mellom Sverige og Norge på Friends Arena.

De norske spillernes forsøk på å fyre opp stemningen før nabooppgjøret har preget overskriftene både i norske og svenske aviser de siste dagene.

Andersson var imidlertid svært lite interessert i å snakke om noe annet enn det som skal skje ute på den grønne gressmatta på Friends Arena, og det hele utviklet seg etter hvert til en noe komisk seanse.

- Nå spekulerer du



Før det første møtet mellom Norge og Sverige på Ullevaal, en kamp som endte 3-3, uttalte Norges landslagssjef Lars Lagerbäck at Sverige er en litt mindre god kopi av det norske laget.

Janne Andersson humret litt først, men var ikke interessert i å kommentere uttalelsen.

- Jeg sier det samme som jeg sa da. Jeg kan ikke påvirke hva Lasse synes. Han sier det han vil. Jeg fokuserer på mitt eget lag, svarte Andersson.

Da en NRK-journalist ville vite om Lagerbäck blir landsforvist fra Sverige dersom han slår det svenske landslaget ut av EM-kvalifiseringen, ristet Andersson på hodet igjen.

- Nå spekulerer du igjen, svarte Andersson til latter fra et samlet pressekorps.

- Men hvordan vil det føles for Sverige dersom Lars gjør det?

- Nå spekulerer du veldig mye. Dere får holde på med det, så forholder jeg meg til virkeligheten, svarte Andersson.

- Herregud!

Andersson fikk deretter spørsmål om han så på det som nasjonal blasfemi, at Lars Lagerbäck nylig uttalte at han vil synge den norske nasjonalsangen på Friends Arena.

- Jeg lover at jeg ikke har fundert et hundredels sekund på det, og jeg tenker ikke å gjøre det nå heller.

På spørsmål fra Nettavisen om hvor mange på det norske laget som hadde fått plass på det svenske laget, begynte Andersson bare å flire.

- Herregud. Beklager, men nei. Om du vil at jeg skal regne meg frem til det akkurat nå må jeg beklage, for det kan jeg ikke. Det interesserer meg ikke, jeg bryr meg om mitt lag, sier Andersson til Nettavisen.

Mens Norge ikke har vært i et mesterskap siden 2000, har Sverige jevnt og trutt kvalifisert seg. Men den svenske landslagssjefen vet ikke hva som er grunnen til at Norge sliter med å komme med i det gode selskap gang etter gang.

- Jeg har faktisk ingen anelse, jeg har ikke fulgt norsk fotball på det viset oppgjennom årene. Men jeg kan bare konstatere at, siden Lars (Lagerbäck) og Per Joar (Hansen) tok over, er ting blitt mye bedre. Det virker som de har et helt annet utgangspunkt enn tidligere. Men jeg kan for lite for å gjøre meg en oppfatning om det, sier Andersson til Nettavisen.

- Norge vil få mye glede av Ødegaard

Selv om han passet på å dysse ned de fleste spørsmål som kom, var han positiv da han ble bedt om å beskrive potensialet til Martin Ødegaard.

- En veldig spennende spiller som gjør det veldig bra nå. Han kommer norsk fotball til å få mye glede av fremover, jeg håper bare ikke det skjer for raskt, sier han og flirer - vel vitende om at Ødegaard er en av de fremste norske truslene før søndagens oppgjør.

Nettavisen spurte Andreas Granqvist om hvilke spillere han frykter i søndagens oppgjør. Da tok den svenske kapteinen en respektfull tone:

- De har mange gode spillere, men det er klart at jeg vet mye om spissene deres, som er store og sterke, og til og med raske. Jeg har bra oversikt over dem, men de har mange gode, sier Granqvist til Nettavisen.

Avspark i kampen mellom Sverige og Norge er 20.45 søndag, og du ser kampen direkte på TV 2. Du kan også følge den direkte i vårt livesystem.