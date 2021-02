Sveriges landslagssjef fnyser av norsk-svensk krangel: - Forstår ikke at det er en greie i Norge

- Det er veldig kult at det fortsatt er en greie i Norge. Jeg forstår ikke helt at det kan være det, sier Sveriges landslagssjef Anders Byström til Nettavisen.

OBERSTDORF (Nettavisen): Både Lotta Udnes Weng og gullfavoritten på torsdagens sprint, svenske Linn Svahn, måtte tirsdag svare på spørsmål om krangelen dem imellom for en snau måned siden.

Det var under verdenscupsprinten i Falun i slutten av januar at det gikk en kule varmt i den norsk-svenske duellen i kvartfinalen.

Svahn presset seg foran Udnes Weng på oppløpet, selv om sporet foran henne var åpent. Det hindret Udnes Weng i å holde farten oppe, og hun røk dermed ut.

I målområdet slengte en forbannet Udnes Weng ut «God jul!» i retning Svahn.

Byström rister på hodet

Hendelsen ble hovedtema på den norske pressekonferansen før sprinten, og det forstår svenskenes landslagstrener Anders Byström lite av.

- Det er veldig kult at det fortsatt er en greie i Norge. Jeg forstår ikke helt at det kan være det, men vil man fortsette på den greien, så får vi vel bli med på det. Den er vi ferdig med for lenge siden. Jeg har snakket litt med Lotta også. Hun sa det var synd at hun ikke ønsket godt nytt år også når hun først sa god jul. Vi får fortsette på det og ta godt nyttår og god påske. Nei, den slipper vi nå, sier Byström til Nettavisen.

En ordknapp Linn Svahn var ikke interessert i å snakke om noe som helst på svenskenes pressetreff torsdag. Det gjaldt også krangelen med Udnes Weng.

- Jeg tenker ikke så mye tilbake på den, om jeg skal være ærlig, sa Svahn til Nettavisen.

- Udnes Weng har vært tydelig på at hun synes juryen gjorde feil den gangen. Hva synes du om det?

- Ingenting. Hun synes det.

- Hvordan er ditt forhold til Lotta Udnes Weng?

- Ikke noe spesielt. En konkurrent og en sterk løper.

- Håper det blir rettferdig



Udnes Weng sier hun håper på en rettferdig konkurranse når hun skal ut i sprintløypa i Oberstdorf-varmen torsdag.

- Jeg kjenner ikke Svahn så godt egentlig, men hun er offensiv, hun. Både i løypa og utenfor, sier Udnes Weng til Nettavisen.

- Om juyen kommer til å være strengere her, vet jeg ikke, men det er lov å håpe at det blir rettferdig og at man unngår sånne situasjoner som i Falun, sier Udnes Weng på spørsmål om hendelsen i Falun.

- Alle kan drite seg ut

24-åringen mener reglene i utgangspunktet er tydelige, men etter at Svahns manøver på oppløpet i Falun fikk forbigå ustraffet, er hun litt usikker.

- For min del er reglene ganske klare egentlig, men de har kanskje vært litt uklare med hva de har slått ned på, spesielt i Falun, som jeg la merke til. Jeg kommer til å gå på den måten jeg alltid har gjort uansett. Jeg er forderedt på at det kan skje igjen, men jeg tror de fleste kommer til å unngå slike situasjoner som i Falun.

- Er det flere som tar sjanser i feltet nå?

- Ja, i hvert fall når det er VM. Man går jo på instinkt, og alle kan gjøre feil. Alle kan drite seg ut, men forskjellen er kanskje om det blir slått ned på eller ikke. Om det blir det her, vet vi ikke. Vi må bare håpe at det blir rettferdig.

Vigen Hattestad imponert over svenskene

Norges landslagstrener Ola Vigen Hattestad innrømmer at han er imponert over det de svenske kvinnene har levert i sprint de siste årene.

- Jeg er veldig imponert over at svenskene har fått fram så mange sterke. Hvorfor, skal jeg være forsiktig med å spekulere i, men det er jo gode skiløpere først og fremst, som også kommer fra litt forskjellige miljøer, har jeg forstått. Jeg tror det handler om en generasjon som har lyst til å gå fort på ski, og vi ser resultater av det nå. De jentene finnes også i Norge, så jeg er trygg på at vi kommer etter, allerede på torsdag, sier Vigen Hattestad til Nettavisen.

Svenskene tror på konkurranse fra Falla

Norges landslagstrener tror og håper tiden med svensk dominans i sprint på kvinnesiden nærmer seg slutten.

- Jeg ser jo at det blir stilt spørsmål rundt norske sprintjenter bak Maiken, men faktum er at de jentene som sitter her er på vei mot toppen, så jeg tror at det går litt i bølger. Fremover nå tror jeg ikke at vi vil ha den diskusjonen mer.

Sveriges landssjef Anders Byström erkjenner at svenskene har gode vinnersjanser, men tror på tøff konkurranse fra blant andre én norsk utøver.

- Jeg tror at alle våre fire jenter har en veldig bra sjanse til å ta medalje hvis det klaffer. Og så tror jeg at Maiken blir veldig farlig. Hun er best når det gjelder, og vi får utfordrere i Lampic, russerne og amerikanerne, så det er virkelig ikke slik Linn bare soper hjem en seier lett som bare det. Hun må kjempe for det, og det vet hun.

Sprintkonkurransene for både menn og kvinner går av stabelen torsdag.

Reklame Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera