Sveriges landslagssjef i koronakarantene – mister kampen mot Danmark

Sveriges landslagssjef i fotball Janne Andersson har satt seg selv i karantene og kommer ikke til å lede laget i onsdagens kamp borte mot Danmark.

Andersson er i karantene etter at et nærstående familiemedlem har testet positivt for covid-19. Andersson selv har ikke testet positivt, opplyser landslagslege Anders Valentin.

– En ny test blir gjennomført i slutten av den kommende uken, sier Valentin.

Samtlige svenske spillere har testet negativt før reisen til Danmark, opplyser det svenske fotballforbundet.

Assistenttrener Peter Wettergren får ansvaret i oppgjøret mot danskene.

