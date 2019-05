Sævik håper å bli mer enn joker i VM

Da Karina Sævik ble uttatt i VM-troppen, beskrev landslagssjef Martin Sjögren henne som en mulig joker. Hun vil gjerne være mer enn det.

– Jeg vet ikke helt hva han mente med joker, men jeg vil selvfølgelig spille og bidra med det jeg kan. Det er bare å vente og se hvordan han bruker meg, sier 23-åringen med tre landskamper og en scoring til NTB.

Under formasjonsøktene har rogalendingen ofte vært brukt i «riktig» lag, det der de fleste antatte førstevalgene er.

– Ja, men det er ikke noe jeg tenker mye på. Vi bytter ganske ofte. Men selvfølgelig er det ikke dumt å være med der, sier hun.

Mandag tilbrakte Sævik mye av tiden på høyre kant i følgende lag: Ingrid Hjelmseth – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Mjelde – Karina Sævik, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten – Caroline Graham Hansen, Isabell Herlovsen.

Alle i troppen deltok på treningen på Melløs i Moss, unntatt Emilie Nautnes som hadde eksamen.

Kribler

Sævik gleder seg til sitt første sluttspill. Torsdag setter troppen kursen mot Frankrike.

– Det kribler litt, men samtidig tror jeg ikke at jeg helt skjønner hvor stort det kommer til å bli. Vi har snakket om at det kommer til å bli en del mer styr og flere tilskuere enn vi er vant til. Som du kanskje har fått med deg har vi trent med tilskuerlyd via høyttalerne for å se hvordan det føles, og det merkes at det ikke er så lett å kommunisere verbalt. Det er greit å erfare det før vi reiser, sier hun.

Kolbotn-spilleren har fått mye oppmerksomhet for sin fantastiske scoring i 3-1-seieren mot Avaldsnes i begynnelsen av mai. Hun tok ned en lang poleball fra dypt på egen halvdel med en perfekt førsteberøring, og før ballen var i bakken fluktet hun den i mål fra 20 meter.

Drømmemål

– Det har blitt mye styr rundt det målet. Jeg skjønte egentlig ikke der og da hvor sykt det var. Jeg visste at det var en bra scoring, men da jeg så det i ettertid forsto jeg at det var bedre enn jeg følte ute på banen, sier hun.

– Jeg føler at jeg har god teknikk, men det skal ganske mye til å få akkurat den timingen og touchen. Jeg vet ikke om jeg kan gjøre det så mange flere ganger. Det var litt deilig at det skjedde i kamp og at noen fikk det på film.

Selv en blek etterligning ville skape furore om hun gjør det i VM.

– Ja, hvis jeg får til noe som er i nærheten så vil jeg være meget fornøyd.

(©NTB)