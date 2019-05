Sæviks drømmescoring eksploderte på Instagram: - Det er helt sykt

Da Instagram-kontoen «433» delte scoringen til Kolbotn-spilleren, tok det fullstendig av.

MOSS (Nettavisen): - Det er helt sykt.

Det sier Karina Sævik til Nettavisen etter å ha spilt en uoffisiell landskamp mot juniorlaget til Sprint/Jeløy.

Hun snakker ikke om selve kampen, men om målet hun scoret i Toppserien mot Avaldsnes tidligere i sesongen da hun lekkert tok ned en langpasning og sendte den over keeperen i samme bevegelse.

Scoringen vakte stor oppsikt i etterkant, men onsdag tok det fullstendig av på Instagram.

Kontoen «433», som først og fremst deler fotballkuriosa og har over 20,5 millioner følgere, valgte å legge ut scoringen til Sævik med beskrivelsen «The female Bergkamp».

- Jeg sier ikke noe imot på det, sier Sævik med et smil.

I løpet av den første timen hadde 400.000 fått med seg scoringen til Sævik. Da Nettavisen snakket med henne etter kampen mot Sprint/Jeløy, hadde videoen over 830.000 visninger. I skrivende stund har over 1,1 millioner mennesker fått med seg perlescoringen til landslagsprofilen.

- Jeg sjekket det før kampen. Vi var nede og spiste middag, og plutselig kom det opp at jeg hadde 30 nye følgere, og deretter så jeg at det hadde blitt lagt ut på 433, forteller hun selv.

Målet fikk mye oppmerksomhet like etter kampen mot Avaldsnes tidligere i mai, men onsdag eksploderte det fullstendig.

- Jeg hadde aldri forventet at det skulle gå så langt. Det ble først lagt ut på Twitter og sånt, men så ga det seg litt. Nå blir det plutselig dratt opp igjen, og jeg synes det er kult at de legger det på en sånn side og viser at jenter også kan spille fotball, sier hun.

PERLESCORING: Over én million Instagram-brukere har fått med seg Karina Sæviks scoring mot Avaldsnes. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Fersk, men viktig brikke

Onsdag spilte Sævik for det som kan se ut som blir den norske startelleveren i åpningskampen mot Nigeria i VM.

23-åringen er forholdsvis fersk på landslaget, og har kun tre kamper på seniornivå med flagget på brystet.

En god sesong for Kolbotn i Toppserien har imidlertid blitt belønnet med VM-plass, og mot Sprint/Jeløy spilte hun på høyrekant, bak spissene Isabell Herlovsen og Caroline Graham Hansen.

Sævik påpeker imidlertid at hun ikke tar noen startplass for gitt.

- Det er tøff konkurranse, og man vet aldri hvem som starter første kamp. Men hvis jeg starter blir det ganske sykt, for jeg har ikke så mange landskamper på CV-en, forteller hun.

Landslagssjef Martin Sjögren vil imidlertid ikke garantere verken Sævik eller noen av de andre landslagsspillerne plass fra start mot Nigeria 8. juni.

- Det begynner å ligne noe, men vi er ikke helt klare ennå, for vi har noen avgjørelser å ta. Det er mange som er opptatt av startelleveren i den første kampen, og det forstår jeg, men vi har tenkt at mesterskapet skal vare lenge, så vi skal ha en startellever og en avsluttende ellever. Det er minst like viktig å se hvordan man avslutter kampene, avslutter svensken.